ЮИДовцы Татарстана присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы по всей стране проходит акция «Георгиевская ленточка», которая призвана объединить жителей России в период празднования Великой Победы. К акции присоединились и ЮИДовцы Татарстана, они раздавали прохожим георгиевские ленточки и световозвращающие элементы.

Фото: ГИБДД РТ

В Камско-Устьинском районе юные инспекторы движения сами сделали поздравительные открытки, которые потом с полицейскими подарили ветеранам и пожилым участникам дорожного движения. В Елабужском районе ЮИДовцы возложили цветы к памятнику у Вечного огня. В Мамадыше юные помощники автоинспекторов поздравили водителей и пешеходов с наступающим праздником.

Фото: ГИБДД РТ

Юидовцы и сотрудники Госавтоинспекции продолжают рассказывать об эффективности использования световозвращающих элементов в рамках акции «Георгиевская ленточка» и в других городах и районах республики. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.