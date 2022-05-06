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Происшествия
6 мая 2022  19:04
Павел Климчак

ЮИДовцы Татарстана присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

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В преддверии Дня Победы по всей стране проходит акция «Георгиевская ленточка», которая призвана объединить жителей России в период празднования Великой Победы. К акции присоединились и ЮИДовцы Татарстана, они раздавали прохожим георгиевские ленточки и световозвращающие элементы.

 

Фото: ГИБДД РТ

В Камско-Устьинском районе юные инспекторы движения сами сделали поздравительные открытки, которые потом с полицейскими подарили ветеранам и пожилым участникам дорожного движения. В Елабужском районе ЮИДовцы возложили цветы к памятнику у Вечного огня. В Мамадыше юные помощники автоинспекторов поздравили водителей и пешеходов с наступающим праздником.

 

Фото: ГИБДД РТ

Юидовцы и сотрудники Госавтоинспекции продолжают рассказывать об эффективности использования световозвращающих элементов в рамках акции «Георгиевская ленточка» и в других городах и районах республики. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#ЮИДовцы
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