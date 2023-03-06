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ЮИДовцы Татарстана предлагают пройти тест на знание ПДД
6 марта исполняется 50 лет отрядам юных инспекторов движения. В связи с этим ЮИДОвцы Татарстана предлагают пройти тест на знание правил дорожного движения, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Чтобы проверить свои знания, необходимо быть подписанным на группу в ВК, а после пройти тест, в котором 10 вопросов. Один правильный ответ равен одному баллу.
Участвовать могут жители Татарстана от 14 лет и старше. Победит тот, кто наберет больше всех баллов, а при равенстве баллов – тот, кто младше.
Победителю вручат набор велосипедиста, за второе место – рюкзак, за третье – термос.
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