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Ру Тат
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22 мая 2021  11:05
Полина Шевчук

ЮИДовцы Татарстана напомнили о безопасности на дороге флешмобом

ЮИДовцы Татарстана напомнили о безопасности на дороге флешмобом
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В центре Казани юные инспекторы движения провели флешмоб под девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь». Таким веселым способом ребята присоединились к Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проходит с 17 по 23 мая.

Кроме того, ЮИДовцы вместе с автоинспекторами в очередной раз напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД и не нарушать скоростной режим, а велосипедистам и пешеходам – о безопасном поведении на дороге.

«Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательным и неукоснительно соблюдать ПДД», – напомнили в ГИБДД республики. 

#ЮИДовцы #нарушение пдд
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