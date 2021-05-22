ЮИДовцы Татарстана напомнили о безопасности на дороге флешмобом

В центре Казани юные инспекторы движения провели флешмоб под девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь». Таким веселым способом ребята присоединились к Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проходит с 17 по 23 мая.

Кроме того, ЮИДовцы вместе с автоинспекторами в очередной раз напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД и не нарушать скоростной режим, а велосипедистам и пешеходам – о безопасном поведении на дороге.

«Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательным и неукоснительно соблюдать ПДД», – напомнили в ГИБДД республики.