ЮИДовцы из Татарстана поделились опытом с коллегами из Карелии и Подмосковья

При поддержке Госавтоинспекции Татарстана и ГБУ «БДД» состоялся вебинар с участием юных инспекторов движения и экспертов по безопасности дорожного движения.

С приветственным словом к юным участникам вебинара обратились представители Госавтоинспекции РФ Сергей Хранцкевич и Минпросвещения России Валентина Кульбицкая, а также замглавы республиканской Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов и замдиректора ГБУ «БДД» Светлана Бикчантаева.

Фото: ГБУ «БДД»

Во время вебинара ЮИДовцы из Татарстана, Карелии и Подмосковья поделились между собой опытом организации работы пресс-центра ЮИД и своими мыслями о том, каким должен быть настоящий юный инспектор дорожного движения.

Также на вебинаре выступили представители «Юнармии», «Первого канала», ВГТРК, образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «БДД».