В Югре открыли первый детский культурно-просветительский центр на базе музея, создали мультимедийную выставку о природных ресурсах региона и заключили соглашения с крупнейшими музеями страны. Об итогах развития музейной сферы рассказала директор департамента культуры автономного округа Маргарита Козлова, передает «ugra-news.ru».

Одним из главных проектов стала выставка «Энергия недр» в Музее геологии, нефти и газа. По словам Козловой, экспозиция не только знакомит посетителей с природными богатствами региона, но и помогает школьникам определиться с будущей профессией.

Еще одним важным событием стало открытие первого в Югре детского культурно-просветительского центра на базе Музея природы и человека. Летом рядом с учреждением также обустроили музейный дворик – новое общественное пространство, которое уже стало популярным у жителей и гостей региона.

Кроме того, в сентябре на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге Югра заключила соглашения о сотрудничестве с Государственным историческим музеем и Государственным Эрмитажем. Ранее Исторический музей представил в регионе выставку «Русская свадьба. Традиции и обряды».