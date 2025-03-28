Югра угощает Арктику: хантыйская кухня на фестивале в Мурманске

Традиционные блюда Югры представляют на гастрономическом фестивале «Вкус Арктики», который проходит в рамках международного форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске. Об этом сообщает UGRA-NEWS.RU.

Аутентичное меню предлагает команда ресторана «У Камелька» из Когалыма. Среди угощений от шеф-повара – ломоть с сосьвинской сельдью, олениной и томленой брусникой, а также каша «Юрсил», что в переводе с хантыйского означает «дружба».

Генеральный менеджер ресторана Даниил Смирнов рассказал, что эта каша готовится по традиционному рецепту ханты: на топленом молоке с добавлением оленины. Раньше, когда несколько родов собирались вместе, они приносили крупу, складывали в общую чашу и варили ее. Такая теперь пользуется большой популярностью.

Гостям фестиваля уже подали более 40 блюд. Среди деликатесов – зразы из оленины с грибной икрой из лисичек, муксун по традиционному рецепту засола и вяленая оленина.

Помимо дегустации, посетители могут увидеть ледяной тоннель с гравюрами о 500-летней истории освоения Северного морского пути, заглянуть на ярмарку сувениров ручной работы и побывать в ледяном баре «Попробуй Север на вкус».

Фестиваль «Вкус Арктики» проходит с 25 по 30 марта и объединяет более 15 ресторанов арктических регионов России, предлагая блюда из локальных продуктов.