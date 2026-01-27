Югра и Китай наметили направления промышленного сотрудничества

Ханты-Мансийский автономный округ провел рабочие переговоры с представителями высокотехнологичного бизнеса из Китая. Двухдневный визит делегации КНР был организован при участии заместителя губернатора Югры Натальи Огородниковой и был нацелен на проработку конкретных инвестиционных проектов, сообщает «ugra-news.ru».

В состав китайской делегации вошли основатель и руководство компании ZE Optoelectronic SciTech Co., Ltd., которая занимается производством сверхчистых материалов для оптической промышленности. Встреча стала результатом системной работы региона с потенциальными инвесторами, которую Югра ведет с середины 2025 года.

Выступая на площадке Фонда развития Югры, Наталья Огородникова выразила надежду, что достигнутые договоренности станут отправной точкой для взаимовыгодного сотрудничества.

Основной темой переговоров стала глубокая переработка кварца. Представители Югры презентовали промышленный потенциал округа, вызвав заметный интерес со стороны китайских партнеров. В рамках визита делегация из КНР ознакомилась с действующими производственными площадками, включая особую экономическую зону «Нягань», предприятие «Полярный кварц» и промышленный технопарк «Импульс» в Ханты-Мансийске.

По итогам переговоров стороны определили конкретные направления возможного сотрудничества. Помимо переработки кварца, обсуждались проекты в сфере нефтепереработки, локализация машиностроительных производств на территории автономного округа, а также продвижение российской продукции на китайский рынок. Наталья Огородникова сообщила, что каждое из этих направлений будет подробно проработано.

Сопровождавший китайскую делегацию руководитель комитета по международному сотрудничеству «Деловой России» Максим Захаров высоко оценил потенциал Югры. Он отметил, что регион отличается высоким качеством жизни, а состоявшаяся встреча стала важным шагом в укреплении экономических связей между Югрой и Китаем и открывает новые возможности для сотрудничества в разных отраслях.