Югра и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве

Югра и Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании в ходе международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее», который проходит в Сухуме. Документ подписали губернатор Югры Руслан Кухарук и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба в присутствии заместителя председателя правительства России Александра Новака. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Меморандум фиксирует намерение сторон развивать двусторонние отношения и продолжает уже реализуемые совместные проекты. Достигнутые договоренности рассматриваются как основа для последующего заключения полноценного соглашения о сотрудничестве.

Руслан Кухарук сообщил, что ранее стороны договорились о запуске авиасообщения между Ханты-Мансийском и Сухумом. По его словам, на новом этапе акцент будет сделан на развитии деловых контактов между бизнесом Югры и Абхазии, что должно принести практическую пользу жителям обеих территорий.

Дальнейшее взаимодействие предполагает развитие экономических и торговых связей, проведение образовательных семинаров и конференций, а также обмен опытом в социальной и научной сферах.

Делегация Югры участвует в форуме в составе российской делегации под руководством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко. В рамках форума Кухарук также провел рабочую встречу с Президентом Абхазии Бадрой Гунбой, на которой стороны обсудили текущие результаты сотрудничества и дальнейшие планы.