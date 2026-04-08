news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 апреля 2026 21:28

Югра и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве

Читайте нас в
Телеграм

Югра и Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании в ходе международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее», который проходит в Сухуме. Документ подписали губернатор Югры Руслан Кухарук и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба в присутствии заместителя председателя правительства России Александра Новака. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Меморандум фиксирует намерение сторон развивать двусторонние отношения и продолжает уже реализуемые совместные проекты. Достигнутые договоренности рассматриваются как основа для последующего заключения полноценного соглашения о сотрудничестве.

Руслан Кухарук сообщил, что ранее стороны договорились о запуске авиасообщения между Ханты-Мансийском и Сухумом. По его словам, на новом этапе акцент будет сделан на развитии деловых контактов между бизнесом Югры и Абхазии, что должно принести практическую пользу жителям обеих территорий.

Дальнейшее взаимодействие предполагает развитие экономических и торговых связей, проведение образовательных семинаров и конференций, а также обмен опытом в социальной и научной сферах.

Делегация Югры участвует в форуме в составе российской делегации под руководством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко. В рамках форума Кухарук также провел рабочую встречу с Президентом Абхазии Бадрой Гунбой, на которой стороны обсудили текущие результаты сотрудничества и дальнейшие планы.

#югра #Абхазия #меморандум #сотрудничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

8 апреля 2026
Конец «40-дневной войны»: США и Иран объявили о прекращении военных действий

Конец «40-дневной войны»: США и Иран объявили о прекращении военных действий

8 апреля 2026
Новости партнеров