Югорские школьники познакомятся с историей родного края через новые учебники

Форум инновационных образовательных практик «Край родной – моя Югра», приуроченный к 95-летию округа, состоялся в Нижневартовске. Мероприятие собрало более 500 участников из Москвы и 20 муниципалитетов Югры, сообщает «ugra-news.ru».

Федеральные эксперты, руководители социальной сферы и педагоги обсудили ключевые вопросы развития образования и представили передовые проекты.

Замгубернатора Югры Елена Майер сообщила, что в рамках форума начата работа над новыми учебниками по истории региона для учеников 5-7-х классов. Партнером округа в этом проекте выступит научно-образовательный союз «Родное слово». Тираж изданий составит 80 тысяч экземпляров.

Елена Майер уточнила, что уже разработан образовательный план для педагогов, определен график работы и выделено необходимое финансирование в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Ознакомившись с выставкой инновационных практик, замгубернатора отметила высокий уровень работы югорских педагогов и подчеркнула, что создаваемая образовательная среда позволяет детям с ранних лет познавать уникальность родного края.

Она привела в пример учебно-методический комплекс «Край родной – моя Югра», который с помощью совместных проектов педагогов, детей и родителей помогает ребятам изучать историю, природу и традиции округа в увлекательной форме.

Председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко отметил, что проект обеспечит бесшовную программу исторического просвещения для детей от 3 до 14 лет. По его словам, любовь к родине формируется через знакомство с родным городом, природой и традиционными ценностями, что в дальнейшем развивает понимание важности малой родины в масштабах всей страны.

В рамках форума также наградили победителей творческих конкурсов. В конкурсе «Югра – земля вдохновения» приняли участие более 3000 детей, а на конкурс «Мульт-Югра» поступило около 350 анимационных фильмов.

Гран-при получила работа «Игра-бродилка «Путешествие по Югре» детского сада «Ромашка» из Нижневартовска. Лучшим мультфильмом признана картина «Там, где небо касается земли» Нижневартовской санаторной школы.

Инновационная программа «Моя Югра. Край, в котором я живу» реализуется в округе с 2017 года. В новом учебном году по ней пройдут обучение 85 тысяч детей, а за восемь лет с уникальностью региона познакомились более 300 тысяч юных югорчан.