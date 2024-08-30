Югорчанка победила на финальном этапе Кубка России по лыжероллерам

Спортсменка из Югры Елизавета Еремеева победила в Финале Кубка России по лыжероллерам среди женщин, который проходит в Ханты-Мансийске. Отметим, что лыжницы преодолели 10 км свободным стилем. За победу боролись более 40 спортсменок, 10 из которых представляли Ханты-Мансийский автономный округ.

Второй пришла Анна Былинко, выступавшая от Рязанской области и Республики Коми, а на третьем месте оказалась Дарья Рогозина, представляющая Ненецский автономный округ и Брянскую область, пишет Ugra-news.ru.

Как отметила Еремеева, она очень рада за свой результат. Он был достигнут благодаря продуктивной летней подготовке. Теперь ей предстоит сохранить такую форму и постараться улучшить ее к зиме, делится победительница.

Напомним, Финал Кубка России по лыжероллерам начался 28 августа. На трассе Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко соревнуются свыше 130 спортсменов из 22 регионов страны, а также конкуренцию составляют лыжники из Казахстана.

Соревнования пройдут еще в субботу, 31 августа, и воскресенье, 1 сентября, в центре Ханты-Мансийска. Зрителей ожидают гонки спринтеров и масс-старты. Посмотреть соревнования может любой желающий.