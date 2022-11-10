«Юго-восток — край первооткрывателей»: «Татнефть» открыла Школу научных лидеров

Школа научных лидеров собрала в Альметьевске 24 молодых ученых и аспирантов ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Новая школа — симбиоз науки, производства и образования. Концепция предполагает выявление лидеров в науке, поддержку инициатив и инновационное управление проектами.

«Нужны амбициозные молодые люди с твердым внутренним стержнем»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», лучшие выпускники школы получат возможность открыть собственную лабораторию в Высшей школе нефти, которая развивается на базе Альметьевского государственного нефтяного института при поддержке компании «Татнефть». Желающих взлететь с такого солидного карьерного трамплина набралось немало, поэтому кандидатов отбирала конкурсная комиссия.

В первый день с ребятами пообщались генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, ректор АГНИ Александр Дьяконов и директор «ТатНИПИнефти» Марат Залятов.

«Мы все хотим, чтобы компания оставалась устойчивой долгие и долгие годы, — рассказал о стратегических планах «Татнефти» Наиль Маганов. — А добиться этого можно, только развивая науку. Поэтому «Татнефти» нужны амбициозные молодые люди с твердым внутренним стержнем. Мы хотим, чтобы их работа оставалась не только в Татарстане, но и приносила пользу людям по всей России и по всему миру».

Наиль Ульфатович подчеркнул, что юго-восток Татарстана — это край первооткрывателей, куда в середине прошлого века начали приезжать нефтяники для освоения Ромашкинского месторождения. Вместе им удалось построить процветающие и красивые города. Но его история, как и история нефтедобычи, продолжается, и в ней будет еще немало новых открытий. Возможно, кто-то из нынешних участников Школы приложит к этому свою руку.

В Альметьевске гости в течение шести дней ознакомятся с лабораторно-исследовательским комплексом АГНИ, научными и практическими возможностями компании. А «Татнефть» финансово и организационно поможет реализовать самые перспективные проекты. Так компания делает особую ставку на сферу искусственного интеллекта, BigData, машинного обучения, моделирования, энергосберегающих технологий, материаловедения. Авторы именно таких работ и приехали в нефтяную столицу Татарстана, чтобы убедиться, что «Татнефть» способна воплотить в жизнь новые технологии.

«Мы ставим перед собой цель стать лидирующим научным центром нефтегазовой отрасли»

Компания в своих научных поисках уже не ограничивается каким-то одним направлением. Передовые работы, которые будут востребованы во временном коридоре от года до пяти, десяти и более лет, обязаны сочетать в себе междисциплинарные науки. Например, добывая нефть, нужно принимать во внимание «зеленые» технологии, а строя новые машины, необходимо закладывать их автономность и максимальную независимость от участия человека.

«Мы ставим перед собой цель стать лидирующим научным центром нефтегазовой отрасли, — сообщил ректор АГНИ Александр Дьяконов. — Поэтому в первую очередь для нас важно развитие всего нашего кампуса, инфраструктуры, а главное — развитие научных исследований, которые должны обеспечить высокий уровень образования. Мы движемся в мировое научно-образовательное пространство».

В первый день ребята посетили все пять этажей Лабораторно-исследовательского корпуса, поговорили с учеными и ознакомились с передовым оборудованием. К слову, здесь все еще достаточно места для новых лабораторий, которые могут появиться благодаря усилиям кого-то из тех, кто пока здесь только на экскурсии.

Фотографии предоставлены ПАО «Татнефть»