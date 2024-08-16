«Юг-Энерго» требует признать банкротом казанский «КриалЭнергоСтрой»

Краснодарская группа компаний «Юг-Энерго», занимающаяся производством генераторов, обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании казанского ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» банкротом. Сумма исковых требований составляет чуть более 30 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании татарстанского предприятия банкротом было принято 6 августа. Рассматривать дело будет судья Айдар Галиуллин, следующее заседание назначено на 8 октября текущего года.

Ранее «КриалЭнергоСтрой» (КЭС) допустил дефолты при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-03 почти на 7,5 млн рублей и погашении 5% от их номинальной стоимости, а также при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-04 более чем на 10,8 млн рублей и 15-го купона облигаций серии 001P-02 почти на 3,5 млн рублей, о чем сообщалось на ленте раскрытия информации «Интерфакса» (владельцем облигаций является ООО «Регион Финанс»).

В начале июля «Национальные кредитные рейтинги» понизили кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвали его. В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций КЭС общим объемом 750 млн рублей.

«Завод КриалЭнергоСтрой» занимается производством, продажей и сдачей в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров собственного производства, оснащенных преимущественно импортными дизель-генераторными установками и иным оборудованием (холодильными установками, азотными станциями, газопоршневыми электростанциями). Производственные площадки предприятия расположены в Казани и Челябинске.

В мае 2024 года владелец и генеральный директор завода Расим Киямов был арестован. Его обвинили в даче взятки в размере 2 млн рублей должностному лицу, пообещавшему снижение налоговой нагрузки.