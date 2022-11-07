Юдинский «маньяк», пристающий к детям в «Салават Купере», оказался выдумкой ребенка

Не так давно в социальных сетях очень быстро начала распространяться информация о неком мужчине в черной одежде, который приставал на улице к детям в ЖК «Салават Купере». Сообщение о маньяке начали пересылать друг другу жители комплекса, чем вызвали большую панику.

С этой историей предстояло разобраться участковому отдела полиции №4 «Юдино» Махиру Миришову. История началась с сообщения, которое поступило в полицию о том, что в жилом комплексе неизвестный мужчина подошел к маленькому мальчику и стал его расспрашивать.

На место происшествия выехали стражи порядка – они осмотрели записи с местных камер наблюдения. Как выяснилось, 10-летний мальчик, возвращаясь домой из школы, пошел погулять в парк, где сильно задержался. Чтобы его не ругали родители по возвращению домой, он выдумал историю про чужого мужчину. Правду ребенок рассказал своей матери при разговоре с сотрудниками полиции.

Выдуманная история про опасного мужчину не на шутку напугала местных жителей, особенно родителей. Однако участковый уполномоченный Махир Миришов смог разобраться ситуации и поставить жителей в курс дела – никакого маньяка нет.

Каждый день жители города обращаются со своими проблемами в полицию, а иногда и сразу напрямую к участковому, ведь его задача – знать всех жителей не понаслышке и общаться с каждым.

«Безусловно, люди у нас живут разные. Есть жители, которые занимают активную жизненную позицию и агитируют окружающих с позитивом смотреть на этот мир. А есть совершенно другие, но с каждым случаем необходимо работать отдельно», – рассказывает Махир Миришов.