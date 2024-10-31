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Юдаева покинула пост советницы Набиуллиной в Центробанке РФ
Советник главы Центробанка Ксения Юдаева ушла со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
В регуляторе пояснили — уход Юдаевой связан с тем, что она «приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России». Осенью текущего года экономист была выдвинута на должность исполнительного директора от России в Международном валютном фонде.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что Ксения Юдаева «внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института». В частности, по словам главы регулятора, экономист «помогла внедрить механизм таргетирования инфляции». Кроме того, «вместе с ней» ЦБ прошел «через череду кризисов».
«То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, — это во многом ее (Юдаевой — прим. Т-и) заслуга», — добавила в связи с этим Набиуллина.
Ксения Юдаева занимала должность первого заместителя председателя Банка России с сентября 2013 по август 2023 года. В июле 2023-го стало известно о ее переходе на пост советника главы Центробанка. На этой должности она занималась взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. В октябре 2023-го экономист покинула совет директоров регулятора.
В начале сентября Министерство финансов РФ рассказало о выдвижении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, которую с 1992 года занимает Алексей Можин. Сменить его она должна уже 1 ноября.
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