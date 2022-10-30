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Спорт
30 октября 2022  20:01

Юбилейный Х Кубок посла Китая по го выиграл казанец Илья Шикшин

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Победителем X Кубка посла Китая по вэйци (го) стал спортсмен из Казани, заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин. Примечательно, что в финале встретились земляки. 

Соперником Шикшина стал Александр Динерштейн. Игра длилась 59 минут. 

«Особенно необычно было играть в прямом телеэфире, но сумел справиться с волнением и в итоге победить сильного соперника», – поделился спортсмен.

Шикшин – заслуженный мастер спорта России, имеет четвертый профессиональный дан, гроссмейстер страны, 8-кратный чемпион Европы, 9-кратный чемпион России, 7-кратный обладатель Кубка России, занимал 4-е место на чемпионате мира среди любителей. 

Теперь спортсмен будет готовиться к очередным соревнованиям – к чемпионату России, который пройдет в Санкт-Петербурге. 

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