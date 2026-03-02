Гости X Fashion Iftar смогут выиграть награду, которая будет начисляться после смерти

Юбилейный десятый Fashion Iftar пройдет 14 и 15 марта. Основными цветами мероприятия станет синий и голубой, заглавной темой будет свобода или «ирек». Подробнее о грядущем «женском ифтаре» организаторы рассказали на пресс-конференции «Татар-информа».

Самое красивое событие в мире ифтаров, по мнению одного из организаторов модного события Радика Абдрахманова, на десятый год вновь увеличило свой размах. В месяц Рамадана под эгидой бренда 10 ресторанов провели благотворительный ифтар только для женщин.

«В этом году мы предприняли целый комплекс действий и охватили весь месяц», – отметила автор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова.

14 марта X Fashion Iftar пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо» — это основное мероприятие. Здесь состоится показ мод, в котором примут участие более сотни моделей, десятки дизайнеров и девять выходов. На мероприятии также состоится розыгрыш хаджа для гостей и умры для волонтеров от хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Также гостей ждут подарки, один из которых будет от компании, занимающейся оформлением молельных комнат.

«Они дадут возможность одному гостю получить в подарок садака-джария, то есть они будут получать награду после смерти — в мечети будет построена молельная зона от их имени», — рассказала на пресс-конференции куратор проекта по партнерам и работе с участниками Эльза Зигантдинова.

В этот день автор проекта Fashion Iftar пообещала большое количество сюрпризов на самом мероприятии. Ожидается выступление народной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной. Гости приглашаются к 14:30, чтобы иметь возможность свободно посетить маркет-зону.

Во второй день, 15 марта, программа переместиться в отель Millennium Panorama. Здесь с 11:00 до 17:00 состоится лекторий при участии спикеров из МГУ, Союза дизайнеров Татарстана и Института развития индустрии моды Bienopen. Программа второго дня бесплатная.

На данный момент Fashion Iftar планирует принять до 1200 гостей. В продажу поступит 600 билетов.

Уже сейчас существует запрос на проведение Fashion Iftar в других странах. По словам Мингазовой, запрос есть в ОАЭ, Узбекистане, Казахстане, Турции и Великобритании.