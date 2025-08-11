Юбилейный Volga Fashion Show собрал более тысячи гостей на «Ак Барс Арене»

Фото: пресс-служба Volga Fashion Week

Десятый показ Volga Fashion Show, одно из главных модных событий Поволжья, прошел 9 августа на «Ак Барс Арене». Его посетили свыше 1 тыс. гостей. Среди них были представители креативных и культурных индустрий, общественные и политические деятели Казани, а также ценители моды со всей России.

В дефиле приняли участие 28 дизайнеров из разных регионов страны. Коллекции, показанные на подиуме, предлагали современное прочтение национальных мотивов и культурного наследия: от утилитарных повседневных образов до эффектных авангардных изделий haute couture, отличавшихся сложной ручной работой и смелыми формами. Татарстан был представлен коллекциями трех брендов: Discourse, Творческая лаборатория «КОКОН» и Patsha-Bike.

Шоу открыло атмосферное выступление этнической музыкальной группы «Риваятъ», которое задало тон вечеру. На площадке работал маркет, где гости могли приобрести работы дизайнеров, а также были организованы зоны с активностями и презентациями от партнёров мероприятия.

«Проект, который стартовал десять лет назад, вновь реализуется на берегах Волги в Казани. За это время он вырос в масштабах и значимости, помог десяткам дизайнеров заявить о себе и активно участвует в становлении модной индустрии в нашей стране», – отметила генеральный продюсер Volga Fashion Show Юлиана Благовская.

Во второй день мероприятия, 10 августа, в IT-парке имени Башира Рамеева в рамках деловой программы Volga Fashion Show прошел насыщенный день встреч, лекций и дискуссий, объединивший экспертов модной индустрии, инвесторов и креативных предпринимателей. Особое внимание было уделено инвестиционному блоку. Участники получили практические рекомендации от лидеров модного рынка о привлечении капитала, масштабировании бизнеса и развитии локальных брендов в условиях глобальной конкуренции.

По словам организаторов, юбилейный Volga Fashion Show подтвердил статус Казани как одной из ключевых площадок для развития российской моды – мероприятия, где традиции и современные тенденции соединяются в единый, яркий профессиональный контекст.