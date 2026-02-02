Юбилейный SunnyФЕСТ пройдет в Мамадыше 7 февраля

Юбилейный, X Всероссийский фестиваль креативных саней SunnyФЕСТ состоится в Мамадыше 7 февраля. В этом году он официально проходит в рамках республиканского проекта «Зима в Татарстане», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Праздник, ставший одной из визитных карточек республики, развернется на главной площади города и начнется в 10:00, сообщает пресс-служба Мамадышского района РТ.

Фестиваль вновь соберет мастеров, креативные команды и тысячи зрителей. Участникам предстоит соревноваться в оригинальности идей, скорости и дальности спусков, представляя жюри и публике необычные движущиеся инсталляции.

Призы будут разыграны в нескольких номинациях, среди которых традиционные – «Где это видано?!», «Как по маслу!» и «Докатились!». Впервые в этом году учрежден специальный приз от проекта «Зима в Татарстане».

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова отметила, что одной из ключевых задач проекта «Зима в Татарстане» является популяризация таких ярких событий, как SunnyФЕСТ, на всю страну. По ее словам, учреждение специальной номинации и приза подчеркивает статус фестиваля как одного из флагманских мероприятий зимнего проекта.

Она также подчеркнула, что для организаторов важно не только поддерживать уникальные локальные традиции, но и создавать новые точки притяжения, приглашая гостей из разных регионов России разделить атмосферу зимнего праздника.

Регистрация команд продлится до 5 февраля 2026 года. Заявки принимаются по электронной почте sunny-fest@mail.ru. На сегодняшний день участие подтвердили 22 команды из разных регионов России, включая Ульяновскую, Челябинскую и Кировскую области.

Глава Мамадышского района Вадим Никитин отметил, что за десять лет SunnyФЕСТ стал по-настоящему народным праздником. По его словам, фестиваль вышел за рамки локального события, способствуя развитию внутреннего туризма в Татарстане и привлекая гостей со всей страны. Он также подчеркнул, что SunnyФЕСТ – это не только соревнования, но и большой семейный праздник.

Помимо зрелищных спусков, гостей ждет насыщенная программа: концертная площадка с выступлениями творческих коллективов, праздничная ярмарка с горячим чаем и традиционными угощениями, хоккей на валенках и другие развлечения для всей семьи.

Организаторами фестиваля выступают администрация Мамадышского муниципального района и региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан».

Проект «Зима в Татарстане», инициированный Раисом республики Рустамом Миннихановым, объединяет самые яркие зимние события региона – от спортивных соревнований и культурных фестивалей до гастрономических ярмарок и активного отдыха.

Его цель – показать разнообразие и гостеприимство татарстанской зимы и создать насыщенную событийную повестку для жителей и гостей республики.