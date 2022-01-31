Юбилейный Шаляпинский фестиваль в Казани открыли «кровавой» оперой

В Казани премьерой оперы «Тоска» Джакомо Пуччини открылся юбилейный, 40-й Международный оперный фестиваль имени Шаляпина. Постановка прошла в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля.

Над уже известной казанцам оперой (предыдущая версия «Тоски» шла на сцене театра 25 лет — до 2018 года) потрудились художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» – народный артист РФ, лауреат театральных премий «Золотая маска» Юрий Александров и художник-постановщик – народный художник России Вячеслав Окунев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Кажется, что команда разогрелась на опере «Паяцы» (ее премьера состоялась в начале этого театрального сезона) - камерном спектакле, который сам Александров охарактеризовал как «заряженную батарейку». В ней накал страстей происходит динамично, а развязка наступает стремительно.

Здесь же зритель стал свидетелем постепенно назревающей трагедии, где каждое действие героев продуманно, обоснованно, точно следует и чутко подстраивается под каждый музыкальный нюанс партитуры Пуччини. И вместе с тем выдающиеся способности приглашенных артистов Ахмеда Агади (Марио Каварадосси), Елены Михайленко (Флория Тоска) и Станислава Трифонова (Барон Скарпиа) способствовали чувственному и эмоциональному развитию действия, за которым скрывается колоссальная работа.

«“Тоску” за свою жизнь я ставлю, мягко говоря, не в первый раз. Для того чтобы по-новому взглянуть на знакомую оперу, я беру в руки партитуру. Ведь в музыке композитором все события уже зашифрованы, а акценты расставлены. Режиссерская же работа заключается в том, чтобы вскрыть этот замысел и представить его на сцене. Хотя я прекрасно понимаю, что работа “под лупой” в поисках нужного нюанса чрезвычайно трудозатратна. Все, кто работает над спектаклем, должны найти общий язык. Только в этом случае возникает ансамбль как кульминация творческого процесса», – пояснил Юрий Александров.

Фото: © Салават Камалетдинов

По словам режиссера, несмотря на то, что действие происходит в начале XIX века, сама опера современна: в ней заложены актуальные современному миру смыслы. Так, здесь образ художника противопоставляется политической системе, в которой ему приходится существовать.

Он отмечает, что тема взаимоотношений государства и личности вечна. Государство (в лице Скарпиа) выбирает наиболее удобную для себя форму правления – диктатуру. Здравомыслящий человек (Каварадосси) со своей стороны пытается вырваться из этой системы. Либеральные идеи себя скомпрометировали, демократия превращается в терроризм. Убивать ради сохранения системы – в порядке вещей. И, конечно, такое божественное, как искусство, никогда не уживется с такой идеологией.

Фото: © Салават Камалетдинов

Но не только игра артистов заставила публику стоя рукоплескать по завершении спектакля. Стоило только открыться занавесу, чтобы произвести на присутствующих в зале эффект «вау». Все сценические решения: церковь Сант-Андреа, замок Сант-Анжело, в которых разворачивается сюжет, – сделаны детально, заставляя восхититься подробной работой над декорациями. А масштабные полотна на библейский сюжет вызывают трепет даже у искушенного зрителя.

«В самом либретто очень подробно описаны места действия, и я сам очень люблю Рим. На сцене мы даже воссоздали несколько артефактов: к примеру, алтарь Сант-Андреа выполнен весьма детально. Но все-таки декорации – не точная копия Вечного города, а скорее мои впечатления от него. Надо сказать, что работа над сценографией шла без малого восемь месяцев и выполнялась в лучших мастерских. И я благодарен театру за возможность воплотить мои идеи на таком высоком уровне. Нам же хотелось подарить зрителю спектакль-путешествие. Чтобы у него была возможность увидеть недоступную из-за пандемии красоту в своем родном театре», – признался Вячеслав Окунев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Повторный показ оперы «Тоска» в рамках Шаляпинского фестиваля состоится уже сегодня. Главные партии исполнит второй состав: Зоя Церерина (Тоска), Федор Атаскевич (Каварадосси) и Эвез Абдулла (Скарпиа). Затем спектакль войдет в репертуар Татарского театра оперы и балета.