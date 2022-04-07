Юбилейный Международный фестиваль исторической техники пройдет в Татарстане в августе

Пятнадцатый Международный фестиваль исторической техники пройдет в татарстанском горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» с 12 по 14 августа. Такое решение было принято на общем собрании клуба любителей исторической техники «Авторетроклуб-21».

«Поступило обращение от Госкомитета РТ по туризму с предложением провести наш ежегодный фестиваль исторической техники в рамках их мероприятия с 2 по 6 июня в Болгаре. Это мероприятие посвящено автотуризму. Наше общее мнение: в этом году наш фестиваль – юбилейный, и он должен сохраниться таким же независимым. Он никогда не проходил в рамках другого мероприятия, всегда был самостоятельным», – сказал активист «Авторетроклуба-21» Альберт Бикбулатов.

По его словам, фестиваль исторической техники знает вся России, «смешивать его с другим мероприятиям не стоит», поскольку гости и участники уже привыкли к тому, что он проходит в августе.

«Проводить в начале июня неправильно еще и потому, что требуется время для организации. Поэтому предлагаем провести фестиваль в таком же формате на “Свияжских холмах”. А на мероприятие Госкомитета по туризму мы можем отправить несколько ретроавтомобилей», – отметил Бикбулатов.