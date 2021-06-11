Юбилейный форум «Сәләт» соберет в Биляре более 8 тысяч одаренных детей

Десятый, юбилейный Международный образовательный форум «Сәләт» пройдет с 19 июня по 2 августа на территории Билярского музея-заповедника в Алексеевском районе РТ. Ожидается участие до 18 тысяч детей в очном и онлайн форматах мероприятия.

«Будут представители каждого района Татарстана, а также участники из регионов России, зарубежных стран — Бельгии, Германии. Лагерь в Билярске примет восемь тысяч детей. Как и в прошлом году будет возможность участвовать в работе форума онлайн. Мы ожидаем, что в онлайн-формате к нам присоединятся около 9-10 тысяч человек. Таким образом, планируем охватить около 18 тысяч участников», — рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова.

В рамках форума пройдут шесть профильных смен, в ходе которых ведущие эксперты, ученые, деятели культуры и искусства Татарстана и России проведут мастер-классы, лаборатории и тематические площадки.

«Когда все начиналось, были всего 20-25 палаток. Это был 1997 год, „Сәләт“ проходил в виде схода для одаренных ребят и девчат. Потом у нас в Биляре побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он почувствовал энергетику праздника и предложил расширить эту деятельность. Теперь уже в течение 10 лет ежегодно проходят форумы», — рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» — это среда для молодежи, увлеченной интеллектуальным, духовным и культурным развитием. Форум проходит на трех языках: татарском, русском и английском. Форум «Сәләт» — это платформа для обмена опытом и идеями в сфере культуры и искусства, образования, медиа и IT. Он помогает совершенствовать личностные и профессиональные качества, знакомит с мировыми трендами, сообщают организаторы на сайте форума.