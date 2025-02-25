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Общество 25 февраля 2025 10:56

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Татарстане вручат до 1 апреля

Патриотические акции, мероприятия и Дни воинской славы пройдут в Татарстане в Год защитника Отечества и в Год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Казани заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Одними из главных станут подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Одно из событий — вручение юбилейных медалей, учрежденных Президентом России Владимиром Путиным. Вручение медалей уже проводится и до 1 апреля будет завершено», — сообщила она.

По данным пресс-службы Минтруда РТ, всего планируется вручить более 7,8 тыс. медалей. На сегодняшний день вручено более 2,7 тыс.медалей.

В республике также проводится работа по присвоению звания Почетный гражданин всем участникам Великой Отечественной войны. Этим званием на данный момент награждены 146 фронтовиков.

#Год защитника Отечества #80-летие Победы #Лейла Фазлеева #медали #ветераны
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