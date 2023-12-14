Юбилейное выступление Владимира Путина продлилось более 4 часов

Юбилейная, 20-я пресс-конференция Президента России Владимира Путина продлилась чуть больше четырех часов. В этом году мероприятие было совмещено с прямой линией главы государства.

За время события глава государства прокомментировал свыше 80 обращений от граждан и журналистов.

Как сообщает ТАСС, «Итоги года» в 2023 году, несмотря на совмещенный формат, не побили рекорда по длительности и даже не вошли в тройку по этому показателю. Так, в 2020 году Президент отвечал на вопросы 4 часа 30 минут, в 2013-м — 4 часа 47 минут, а в 2008-м — 4 часа 40 минут.