Юбилейная летняя смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» отправилась в Крым

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Дети – лауреаты и победители ежегодного открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова и при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, отправились в Крым на творческую смену в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс».

Юбилейная, 25-я творческая смена пройдет с 16 по 30 июля на побережье Черного моря. Она проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, является значимым проектом в сфере патриотического воспитания и укрепления межнациональной дружбы, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Фестиваль в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В состав смены вошли 210 лауреатов и победителей фестивального движения из 18 районов Татарстана – Альметьевского, Агрызского, Арского, Атнинского, Актанышского, Балтасинского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Муслюмовского, Менделеевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и Чистопольского, а также из Набережных Челнов и Казани.

«Летом у нас было много репетиций: мы готовились к поездке, репетировали номера, настраивались, приводили в порядок костюмы и форму. К смене мы подготовили новый номер – военно-патриотический. Он уже стал одним из любимых. Именно его мы и везем с собой в Крым», – рассказала участница коллектива «Камские звездочки» Карина Корнилова из Рыбно-Слободского района.

Участников сопровождают 25 опытных вожатых, среди которых – студенты и выпускники РУТИ-ГИТИС, артисты театра Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Детей ждут мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, квесты, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства и многое другое.

«Эту поездку мои воспитанники ждали с нетерпением и гордостью. Все они мечтают поскорее окунуться в творческую атмосферу. Наши дети – самые младшие в этой смене, и для них это особенно ценный опыт: поработать с другими коллективами, поучаствовать в мастер-классах ведущих наставников со всей России. Уверена, что эта поездка еще больше сплотит ребят. Для меня как для педагога это также уникальный шанс пообщаться с коллегами, обменяться опытом, перенять лучшие методики и подходы от ведущих специалистов в области хореографии», – отметила руководитель хореографического коллектива «Мизгел» из Муслюмовского района Ксения Набиева.

Среди участников есть вокальные ансамбли и хореографические коллективы. Они смогут оттачивать мастерство под руководством педагогов, стоявших у истоков фестивального движения. Это лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель искусств РТ и Республики Крым, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, народная артистка РФ и РТ, профессор Казанской государственной консерватории имени Жиганова Зиля Сунгатуллина, заслуженные артисты РТ Марина Ясельская, Дмитрий Платонов, Дмитрий Пивоваров, Айрат и Лилия Багаутдиновы, народная артистка РТ Раиля Гарипова.

Дарья Косурова из казанской студии танца «Дорога из города» в фестивале участвует уже более десяти лет, а в Крым едет во второй раз. «Я уверена, что эта смена будет даже ярче и насыщеннее, чем моя первая. Ожидаю получить максимум ярких эмоций, завести много новых знакомств и просто наслаждаться каждым моментом. Фестиваль объединяет коллективы, собирает ребят из разных городов, дает нам возможность поддерживать друг друга и развиваться вместе – это вдохновляет», – заявила она.

Уже более 20 лет фестивальное движение «Созвездие – Йолдызлык» поддерживает крепкие связи с Черноморским флотом России. Выступления артистов неоднократно отмечались благодарственными письмами от командования ВМФ. Особое внимание уделяется концертам для военнослужащих, включая участников специальной военной операции (в том числе – раненых).

«Наши творческие смены — это не просто отдых, а настоящая культурная миссия. В этом году традиционно пройдет концерт в Севастополе перед моряками Черноморского флота России. Также традиционно участники летней творческой смены фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова дарят большой концерт для жителей и гостей Бахчисарайского района и республики Крым – незабываемые впечатления, положительные эмоции, всецело способствуя укреплению связи между регионами и развитию интернационального братства между народами вместе с творческими коллективами крымских татар», – рассказала исполнительный директор фестивального движения, руководитель группы Наталья Смирнова.

По ее словам, вместе с победителями и лауреатами фестиваля на одной сцене будут выступать заслуженный артисты РТ Айдар Сулейманов, Владимир Шнитко, Ильгиз Закиев, а также обладатель Гран-при фестиваля Игнат Изотов и лауреат фестиваля Ильзира Зарипова.

Программа смены также включает экскурсии по героическим местам Севастополя, посещение культурных достопримечательностей Крыма и творческую лабораторию, где юные исполнители смогут раскрыть свои таланты и обменяться опытом с профессионалами.

Проект реализуется при поддержке Правительства Татарстана, Министерства по делам молодежи РТ, официального партнера фестиваля – ПАО «Татнефть», Министерства культуры Крыма, командования Черноморского флота России и администрации Бахчисарайского района.