Юбилей живописца Равиля Загидуллина предварит выставка в галерее «Хазинэ»

Осенний юбилей казанского живописца Равиля Загидуллина предварит выставка в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. Вернисаж, который можно посетить свободно, намечен на 16 часов 14 августа, с 15 августа выставку можно будет осмотреть по графику работы галереи.

«Концепция выставки ретроспективная. Двадцать из представленных работ созданы в первые десятилетия его (художника – прим. Т-и) творчества, другие – относительно поздние. Но ранее не экспонировавшихся работ на выставке не будет», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана, подразделением которого является галерея «Хазинэ».

Выставка «Равиль Загидуллин. К 65-летию» разместится на первом этаже «Хазинэ» и представит более полусотни картин художника, в числе любимых и узнаваемых сюжетов которого – история Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. К слову, впервые свою работу художник продемонстрировал публике в 1982 году, будучи еще студентом Казанского художественного училища. Это был натюрморт с шамаилем. Сейчас его работы есть в Музее ИЗО Татарстана, Национальном музее РТ, Музейном комплексе города Казани, частных коллекциях России и мира.

Произведение Равиля Загидуллина. Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Выставку, предваряющую юбилей живописца, составят произведения из собрания Музея ИЗО Татарстана, личной коллекции художника, а также дополнят предметы декоративно-прикладного искусства и традиционного быта татарской деревни.

«Предметы татарского традиционного быта предоставляет для выставки художник Равиль Айдаров. Его загородный дом – своего рода этнографический музей: на протяжении многих лет он пополняет свою коллекцию предметами как древнего, так и современного быта. Посетители выставки увидят такие редкие в нашей повседневности экспонаты, как маслобойки, прялки, кумганы и так далее. Все они создадут дополнительный уровень погружения в историю нашего края», – отметили в пресс-службе музея.

Произведение Равиля Загидуллина. Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Выставка «Равиль Загидуллин. К 65-летию» будет работать в галерее «Хазинэ» до 14 сентября включительно. Юбилей художник встретит 28 октября.