Юбилей войны Судного дня: кто стоит за эскалацией палестино-израильского конфликта

В 50-ю годовщину войны Судного дня ХАМАС атаковал Израиль

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Позиция России: остановитесь!

Реакция российского руководства на эскалацию конфликта выглядит умеренной и миролюбивой. Здесь не поддерживается ни одна из сторон конфликта, а раздается призыв решить все путем переговоров.

«Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября.

Эскалацию министерство расценило как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.

Мария Захарова: «Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия» Фото: пресс-служба МИД РФ

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке», – отметила дипломат.

Продолжение насилия чревато дальнейшей эскалацией

Главное в заявлении российского МИДа – призыв немедленно прекратить военные действия и приступить к переговорам о мире. Подчеркивается, что насилие – это замкнутый круг в этом 75-летнем конфликте и силовыми действиями здесь ничего не решить. Ну и возложение прямой вины за эту вспышку насилия на Запад, который десятилетиями блокировал работу международных посредников по урегулированию конфликта.

Дмитрий Песков: «Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией» Фото: kremlin.ru

Сегодня прозвучала позиция пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова:

«Здесь вряд ли можно что-то добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим Министерством иностранных дел. Мы крайне обеспокоены. Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта».

Татарстан славится гармоничными и уважительными отношениями между еврейской общиной и исповедующими ислам гражданами республики, поэтому такая миролюбивая позиция России по отношению к этому конфликту близка и понятна всем без исключения татарстанцам. Здесь других слов быть не может – остановите насилие по отношению друг к другу и садитесь за стол переговоров.

Расчеловечивание с двух сторон

За все 75 лет с момента создания государства Израиль конфликт никогда не был внутренним, в нем всегда были, есть и будут заинтересованные стороны извне.

Здесь сплелись в один клубок и долгое израильско-палестинское противостояние, с аннексией территории у палестинцев с использованием кровавых военных действий. И ответная интифада со стороны палестинцев с использованием как чисто военных, так и террористических акций. Гуманизма ни с той, ни с этой стороны не было – с гуманистической точки зрения здесь обе стороны виновны.

Западу всегда было выгодно поддерживать в этом сложном регионе постоянно тлеющий и разгорающийся костер насилия Фото: скриншот видео

Кроме этих двух сторон на эту полыхающую горячую точку планеты накладывается и поддержка палестинцев Ираном и другими сочувствующими мусульманскими странами. Фактор Ирана привлек сюда и противостояние по линии шиитов и суннитского мусульманского мира.

Ну и главный выгодоприобретатель всего этого адского запутанного клубка – Запад, который систематически блокировал работу всевозможных посредников по урегулированию этого конфликта и игнорировал резолюции Совета Безопасности ООН.

Западу всегда было выгодно поддерживать в этом сложном регионе постоянно тлеющий и разгорающийся костер насилия, потому что политика «разделяй и властвуй» по отношению к исламскому миру позволяла не только управлять этими территориями на правах мирового хозяина и арбитра, но и проводить колониальную политику, эксплуатируя страны исламского мира как источники природных ресурсов.

Конфликт вошел в кульминацию

Посмотрите на кадры, которые транслируют все ведущие СМИ мира с места конфликта, – там уже утратилось человеческое и началось буквально звериное противостояние.

ХАМАС совершил бесчеловечные акты насилия по отношению к мирному населению Израиля Фото: скриншот видео

ХАМАС совершил бесчеловечные акты насилия по отношению к мирному населению Израиля – ракетные обстрелы, иррациональные убийства и похищения мирных граждан, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. В ответ Израиль ударил по сектору Газа также с воздуха, в том числе и по жилым кварталам, а министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал распоряжение полностью изолировать сектор Газа:

«Я распорядился полностью изолировать сектор Газа. Там больше не будет ни электроэнергии, ни продуктов питания, ни топлива. Мы воюем со звероподобными существами и поэтому будем вести себя с ними соответствующе».

Таким образом, озверение и расчеловечивание с обеих сторон вошли в кульминационную стадию, что ведет к еще большему количеству жертв среди мирного населения. Здесь, в этом регионе, на наших глазах разгорается тотальная война на уничтожение. Самое настоящее безумие. И оно должно быть немедленно прекращено, в противном случае в него втянутся еще и новые участники из сопредельных и не очень стран и все может кончиться очень плохо. Для всех.