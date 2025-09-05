«Юбилей – старт для новых свершений»: в Казани отметили 100-летие Кировского района

В Казанской ратуше сегодня прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию образования Кировского района столицы Татарстана. За эти годы район претерпел значительные позитивные изменения и превратился в динамично развивающуюся территорию города, сказал на праздничном мероприятии мэр Казани Ильсур Метшин.

«100 лет – это знаковый исторический период, когда можно смело подводить итоги целой эпохи, в которой соединена история, традиции, труд и мечты многих поколений. Здесь строились жилые дома и предприятия, активно развивалась инфраструктура, создавались условия для комфортного проживания горожан», – заявил он.

Метшин отметил, что на территории Кировского района построен самый крупный жилой массив – «Салават Купере», «обеспечивающий доступными квадратными метрами десятки тысяч человек». Кроме того, благоустроен микрорайон Юдино, реконструировано Горьковское шоссе и проложен его дублер.

«Сегодня возрождается уникальная историческая территория – Адмиралтейская слобода, готовится к реновации территория фабрики Алафузова», – продолжил он.

Глава города подчеркнул, что Кировский район – это индустриальный центр и одновременно самая зеленая территория Казани. По его словам, здесь функционирует такое знаковое промышленное предприятие, как Казанский пороховой завод, который «вносит существенный вклад в экономику мегаполиса и всей республики».

«А озеро Лебяжье и еще десятки парков и скверов давно стали излюбленными местами отдыха горожан, проведения Сабантуя, гастрофеста, кросса корпораций и других значимых и любимых казанцами событий. Кировский район заслуженно можно назвать одной из самых благоустроенных и зеленых территорий нашей столицы. Он становится уютным и современным домом для сотен тысяч человек, не теряя при этом архитектуру своих исторических зданий», – заметил градоначальник.

Все эти достижения, по словам Метшина, стали возможными благодаря неравнодушию местных жителей, их труду, любви к родной земле. Он поблагодарил ветеранов труда, которые также внесли свою лепту в процветание района.

Глава Администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков добавил, что 100 лет – это не просто дата, а «живая память о тех поколениях, которые своим трудом, мужеством, преданностью сделали район таким, каким его сейчас любят».

«Сегодня мы пишем новую страницу в истории Кировского района, страницу, которую создаем все вместе. Сегодняшний юбилей – это старт для новых свершений. Микрорайон "Салават Купере", современные производства, новые социальные объекты – это все лишь начало большого пути. У нас есть энергия молодых специалистов, мудрость ветеранов и, безусловно, поддержка города», – заявил он.

Жаворонков поблагодарил всех, кто внес вклад в развитие района, а также ветеранов труда, которые поднимали эту территорию в послевоенные годы.

«Кировский район – это не просто территория на карте, это большая семья, где ценят честность, уважают труд и помнят традиции. Давайте сохраним эту теплоту, это единство, ведь именно в них наша сила», – заключил он.