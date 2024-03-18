Юбилей «Русской весны»: что значит 10-летие воссоединения Крыма с Россией

«Русской весне» в этом году исполняется десять лет Фото: © Bogomolov.PL, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Русской весне» – десять лет!

Историческому событию в жизни России, значение которого невозможно переоценить, исполнился юбилейный десяток лет. Владимир Путин в последнем Послании Федеральному Собранию акцентировал внимание именно на этой дате.

Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной «Русской весне». Но и сейчас энергия, искренность, мужество еe героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Всe это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе всe сможем, – сказал Путин.

В этих ярких словах, по сути, сконцентрировано значение «Русской весны» для нашего народа – эти события вдохновляют всех патриотов России.

Убедительные цифры за воссоединение с Россией

Памятная дата 18 марта 2014 года зафиксирована не случайно. Именно в этот день в Москве был подписан договор о принятии Крыма в состав России, вступивший в силу 21 марта после ратификации Федеральным Собранием РФ. С тех пор на полуострове Крым, вернувшемся в родную российскую гавань после двадцати трех лет разлуки, эту дату традиционно ежегодно объявляют выходным днем и празднуют День воссоединения Крыма с Россией. Торжественные мероприятия проходят и в других городах России: шествия, автопробеги, выступления и тематические выставки.

18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о принятии Крыма в состав России Фото: kremlin.ru

18 марта 2014 года Владимир Путин начал свое выступление в Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества такими словами:

Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96 процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные, – подчеркнул тогда Владимир Путин.

Почему Крым вернулся в Россию?

Потому что люди на Украине хотели перемен. За годы «самостийности», независимости, киевская власть им просто опостылела. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Киевские царьки «доили» Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом властей предержащих мало интересовало, чем и как живут простые люди.

Что касается Крыма и Севастополя, то они были на последнем месте в некоем рейтинге внимания Киева. Просто дойная корова или забытый пасынок. Но дело не только в социально-экономических причинах – крымчане всегда себя чувствовали частью России.

Крым и Севастополь были на последнем месте в некоем рейтинге внимания Киева Фото: © Павел Можаев (Mevo), CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

В Крыму буквально все пронизано российской историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. В Крыму – могилы российских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу.

Крым – это Севастополь, Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для России, это символы русской воинской славы и невиданной доблести. Неудивительно, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, а сами крымчане мечтали о возвращении своего полуострова в состав России.

«Жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их»

Государственный переворот, инспирированный западными силами в Киеве зимой 2014 года, привел к власти откровенных нацистов, ненавидевших своих сограждан, проявляющих симпатию к России. В Крыму активизировались русские общественные организации и состоялась мобилизация значительной части этнически русских крымчан против нового руководства Украины. В итоге над жителями Крыма нависла смертельная опасность – в Киеве готовились провести кровавую карательную операцию против жителей полуострова.

27 февраля состоялась сессия Верховного Совета автономии Крым, на которой было сформировано не признанное центральными властями Украины новое правительство Крыма во главе с лидером партии «Русское единство» Сергеем Аксеновым.

«Жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь, не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, в Харькове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством», — заявил в те дни Президент РФ Владимир Путин.

Уже 1 марта Совет Федерации РФ удовлетворил официальное обращение Президента Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины, а 18 марта был подписан договор о возвращении Крыма в состав России.

Более 96 процентов крымчан высказались за воссоединение с Россией Фото: © «Татар-информ»

«Русская весна» – это не только про Крым

Но, говоря о «Русской весне», мы имеем в виду не только возвращение Крыма России. Это целый комплекс событий, которые происходили в то тревожное время. Возвращение Крыма дало старт мощным историческим процессам самоопределения народов, населяющих Украину.

С конца февраля 2014 года возникла тенденция проведения собраний, организуемых группами противников госпереворота на Украине. Такие события происходили во всех городах, в особенности в Донецке, Луганске, Николаеве, Одессе. С 1 марта пророссийские митинги проходили в юго-восточных областях Украины, в том числе в областных центрах. Тогда же активисты подняли российский флаг над зданием Донецкой областной государственной администрации.

В тот же день на пророссийских митингах в Одессе от власти начали требовать проведение федерализации и принятия закона о статусе русского языка как второго государственного. 2 марта депутаты Луганского областного совета приняли резолюцию, в которой областной совет заявлял о непризнании «центральных органов исполнительной власти, сформированных Верховной Радой Украины с нарушением законодательства» и выдвигал ряд требований к Верховной Раде, заявив, что в случае их невыполнения депутаты обратятся за помощью к «братской России».

Все эти акции проходили при самом жестком противодействии новых киевских властей и их приспешников на местах.

За восемь лет геноцида украинскими карателями убито 2,6 тыс. мирных жителей

Все кардинально изменилось, когда в ночь с 11 на 12 апреля вооруженная группа местных ополченцев, прошла из Крыма и заняла стратегически важный пункт — город Славянск, который с этого дня стал центром противостояния украинских правительственных войск и народного ополчения в Донецкой области. Эти события явились началом жесткого и кровавого противостояния с новыми киевскими властями на Донбассе и в Луганске, которое длилось по меньшей мере восемь лет. Киевские власти начали широкомасштабную антитеррористическую (а по сути, карательную) операцию на востоке Украины с привлечением вооруженных сил.

Украинскими карателями убито более 2,6 тыс. мирных жителей, из них более 500 детей Фото: © Vasyatka1, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

За восемь лет геноцида в ДНР и ЛНР украинскими карателями убито более 2,6 тыс. мирных жителей, из них более 500 детей. Еще 5,5 тыс. мирных жителей получили ранения. В Одессе 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов националисты заживо сожгли 48 противников майдана. А сколько людей пропало без вести, сколько было замучено и убито без суда и следствия украинскими спецслужбами и военными! Сколько несогласных попало в тюрьму!

В противовес изуверству киевских палачей на юге и востоке Украины расцвело самое настоящее народное сопротивление, были сформированы многочисленные отряды ополчения, которые, не щадя своих жизней, сдерживали напор карателей. Весь мир увидел мужество этих людей, а в самой России поднялась всенародная волна воодушевления и поддержки ополченцев. Туда, на Донбасс и в Луганск, потянулись пассионарные россияне, чтобы помочь своим братьям по языку и вере.

На наших глазах в ходе этих событий сформировалась плеяда новых героев Новороссии, противостоящих украинским карателям, а их позывные знала вся Россия. Речь идет о таких мужественных бойцах и командирах народного ополчения, как «Батя», «Моторола», «Гиви», «Призрак», «казак Бабай», «Бэтмен», «Бес» и другие. Многие из них погибли в ходе этих десяти непростых лет. Но память о них всегда будет жива. Именно подвиг и невиданная стойкость всех ополченцев Новороссии привела к тому, что украинским нацистам не удалось в полной мере осуществить тотальный геноцид несогласных с ними жителей юго-востока Украины.

В самой России поднялась всенародная волна воодушевления и поддержки ополченцев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Русская весна» была не напрасной

Все жертвы и усилия сторонников «Русской весны» оказались не напрасными. 21 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

24 февраля 2022 года вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции на территории Украины.

23-27 сентября 2022 года на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам этих референдумов образовалось четыре новых региона в составе Российской Федерации.

«В Новороссии сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина Вторая и Потемкин, здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить героев “Русской весны” – тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить», – сказал Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Героям «Русской весны» – вечная слава!