Юбилей легенды «нефтянки» Татарстана: какие смелые идеи продвинул Ренат Муслимов

«Титану нефтяной промышленности» Ренату Муслимову исполнилось 90 лет

Фото: Академия наук РТ

Стал главным геологом «Татнефти» в 32 года

Перечислять заслуги Рената Халиулловича Муслимова можно долго: заслуженный геолог РФ и РТ, академик АН РТ. С 1966 по 1997 год был главным геологом – заместителем генерального директора объединения «Татнефть», консультировал Раиса Татарстана по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев называл Муслимова так: «Наш вечный, наш выдающийся геолог и легенда нефтяной отрасли страны».

Примечательно, что спустя три года работы в «Лениногорскнефти», где он начал трудовую деятельность, Муслимов стал главным геологом нефтепромыслового управления. Еще через шесть лет, когда Ренату Халиулловичу было всего 32 года, его назначили главным геологом производственного объединения «Татнефть». Столь юный возраст для руководителя такого уровня!

«Я всегда считал, что самое страшное — если мы не выполним план» Фото: © tatneft.ru

Как и зачем Муслимов утаивал от Москвы данные по запасам нефти

«Правила игры были такие: центр хотел как можно больше нефти слупить с нас и как можно меньше для этого дать средств. Мы же должны были как больше можно больше выбить средств и как можно меньше дать нефти. Мы это знали, и мы доказывали свое», – рассказывал Ренат Халиуллович в интервью UniverTV о тех временах.

Журналисту Анвару Маликову (ныне главный редактор ИА «Девон») Муслимов рассказывал, как скрывал от отчетности разведанные запасы нефти.

«Муслимов признался, что вел он тогда тройную бухгалтерию запасов: одну официальную – для Москвы, во вторую посвящал только гендиректора и обком КПСС, ну а третья была известна только ему и еще одной подчиненной («могила!»)», – вспоминал Маликов.

Так, Муслимов «припрятал» промышленные запасы нефти на 700 млн тонн. Смелости геологу было не занимать! А все для того, чтобы центр не задушил Татарию невыполнимыми планами. В этом решении видно и дальновидность Рената Халиулловича. «Тогда добывали бы не 100 миллионов в год (план в 70-е годы был именно такой, – прим. Т-и), а все 130, но сейчас было бы по 15 вместо 32 миллионов», – рассказывал он Маликову.

«Я всегда считал, что самое страшное — если мы не выполним план. Мы всегда его выполняли, один раз только мы провалили. Хотя какой там провалили? 270 тысяч в сутки давали нефти. Из них 12 тысяч за месяц не дали. Это же ерунда! 8 тысяч — это статическая погрешность была. А за 12 тысяч вызвали генерального директора на секретариат ЦК. Поэтому это было страшно, я боялся больше всех не выполнить план. Я поэтому смотрел далеко вперед и старался доказывать», – вспоминал о советских временах Муслимов в интервью UniverTV.

Монумент первооткрывателям татарской нефти в Лениногорске Фото: © Рустам Мухаметзянов / РИА Новости, 1980 г.

Муслимов отстоял курс по стабилизации добычи нефти в тяжелые годы перестройки

Когда началась перестройка, все пошло иначе. По признанию Муслимова, было хорошо, что с тебя ничего не спрашивали, но при этом ничего и не давали. Приходилось выбивать финансирование, но бывало и такое, что на «Татнефти» месяцами не платили зарплату. Сейчас в это сложно поверить.

Тогда Муслимов пошел к гендиректору Ринату Гимаделисламовичу Галееву с предложением выступить с докладом, где он изложит пути решения, как стабилизировать объемы добычи. Тогда и был принят новый курс — на стабилизацию объемов добываемой нефти.

«Когда в аппарате Президента нашего работал, Минтимер Шарипович говорит: вот мы приняли решение стабилизировать. Я говорю: “Минтимер Шарипович, вы неправильно говорите. Не Вы приняли это решение, а мы еще тогда. Принесу Вам документ”. И принес, показал дату, правда, Минтимер Шарипович ничего не сказал», – вспоминал с улыбкой на лице Муслимов.

Впоследствии Шаймиев говорил, что все отмечают целеустремленность выдающегося геолога, его трудолюбие и умение масштабно стратегически мыслить.

Нулевая отметка трансевропейского нефтепровода «Дружба» в Альметьевске в Татарской АССР (ныне Республика Татарстан) Фото: © Андрей Соломонов / РИА Новости; 1980 г.

Как новаторские идеи помогли Муслимову добывать трудноизвлекаемые запасы

О стратегическом мышлении Муслимова «Татар-информу» рассказал и обозреватель Альберт Бикбов. Когда легкой нефти стало меньше, пришлось вводить в оборот месторождения, из которых нефть не била фонтаном. Муслимов был сторонником водонагнетения в скважины, хотя в те времена не все одобряли этот метод.

«Сегодня заводнение применяется во всех нефтяных районах нашей страны. Внедрение передового опыта заводнения стало знаменем развития всей нефтяной промышленности XX века. А ведь совсем еще недавно, каких-нибудь 15 лет тому назад, даже сама мысль о закачке воды в нефтяные пласты, прямо в нефть, считалась кощунственной… Все опасения были опровергнуты нефтяниками Татарии. Подтверждением этому является то, что мы сегодня закачиваем ежесуточно в пласты около 600 тыс. кубометров воды. Огромная масса воды, которую нужно где-то найти, доставить к скважинам, очистить от вредных примесей и закачать в пласты», – рассказывал молодой Муслимов на архивной записи.

Муслимов был уверен в своих идеях и не боялся их отстаивать Стоп-кадр видео © tatneft.ru

Смелый, пробивной геолог был уверен в своих идеях и не боялся их отстаивать. «Сейчас мы к этим примочкам относимся как к само собой разумеющимся вещам, а тогда это было целой революцией», – прокомментировал новаторские идеи главного геолога Бикбов.

«Можно было говорить, не боясь, но в какой-то мере, может, и опасно. Но как-то я вот пережил все это дело. Как-то раз, выступая в Госплане, я какую-то критику навел – гробовая тишина. После этого мне уже сказали: “Ты чего?” Но мы отстаивали свою точку зрения», – вспоминал Муслимов в интервью UniverTV.

По впечатлениям Бикбова, геолог и в преклонном возрасте не утратил интерес к изучению передового опыта в разведке месторождений и добыче нефти. У Муслимова и журналиста состоялся обстоятельный разговор о сланцевой нефти, во время которого академик предлагал оцифровку месторождений и создание цифрового банка, который бы пригодился при работе с новыми месторождениями.

«Я увидел в нем человека, который даже в преклонном возрасте жадно следит за новейшими разработками, научными исследованиями в области добычи нефти. Это человек, который горит своим делом даже в преклонном возрасте. Думаю, что даже сейчас он руку на пульсе держит, это совершенно точно», – считает Альберт Бикбов.

Под руководством и при непосредственном участии Муслимова открыты 100 новых нефтяных месторождений на территории Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сторонник идеи малых нефтяных компаний

Муслимов – автор более 670 научных трудов, 20 изобретений, обладатель 25 патентов на изобретения. Под его руководством и при непосредственном участии открыты 100 новых нефтяных месторождений на территории Татарстана.

«Он был одним из главных сторонников идеи малых нефтяных компаний в республике. Даже до сих пор скептики говорят: зачем они нам, когда есть “Татнефть”?», – сказал Альберт Бикбов.

Это случилось в 90-е, когда нефтяная промышленность начала приходить в упадок и снизились объемы добычи черного золота. Тогда родилась идея, что надо задействовать месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, но их невозможно было ввести в эксплуатацию из-за отсутствия капитальных вложений, которые не давал центр. Так и появилась идея создавать малые нефтяные компании.

Сторонникам этой идеи, включая Муслимова, удалось убедить Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Так, в 1997 году появился указ о создании малых нефтяных компаний, им стали передавать месторождения, которые «Татнефть» не могла ввести в разработку, поскольку не было ни достаточных строительных мощностей, ни средств.

Ренат Муслимов и Данис Нургалиев, 2014 г. Фото: © rais.tatarstan.ru

Выпускать геологов-разработчиков КФУ стал при Муслимове

Ренат Муслимов работал профессором на кафедре нефти и газа Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского университета.

«Он поддержал мощную идею, что разработчика нужно готовить из геолога. Стоит отметить, что в период работы Рената Муслимова ИГиНГТ еще не выпускал именно разработчиков. Реализовывалось обучение специалистов и инженеров по геологии нефти и газа – геологов-нефтяников, инженеров-геологов, а вот специальности по разработке нефтегазовых месторождений еще не было. Выпускать геологов-разработчиков университет стал при Муслимове. В данном направлении им была проделана колоссальная работа. Более 50% геологов-разработчиков в нефтяных компаниях России – это выпускники Казанского федерального университета», – сообщил «Татар-информу» проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев.

Муслимова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Этим утром Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 90-летием Рената Муслимова и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Чествование состоялось в рабочем кабинете руководителя республики в Доме Правительства РТ.

Награда присвоена за особый вклад в развитие нефтяной промышленности республики, многолетний труд, научную и общественную деятельность.

«Есть люди-титаны. Он титан нефтяной промышленности самый настоящий. Шутка ли, под его руководством были открыты десятки месторождений в республике и за ее пределами. Он внес гигантский вклад в методологию извлечения нефти, в геологоразведку», – сказал Бикбов о Муслимове.