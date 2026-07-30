Юбилей Артиги, плюсы Урозова, беседа с Рожковым: в «Рубине готовятся к «Акрону»

Фото: rubin-kazan.ru

Открытая тренировка казанского «Рубина» перед гостевым матчем второго тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» прошла в особенной и даже приподнятой атмосфере — главный тренер команды Франк Артига отмечал свой пятидесятый День Рождения. На вопрос журналистов о том, что команда преподнесла ему в качестве презента, галстук или подарит победу, испанский специалист ответил не без

«Несомненно, хотелось бы победу. Чтобы все наши игроки были здоровы, чтобы не было травм. Будет здорово, если будет ещё пополнение состава новыми игроками.

После чего рассказал об итогах своей полувековой жизни и карьеры.

«По ходу моего тренерского пути всегда были какие-то задачи, всегда были какие-то мечты, и эти мечты часто сбывались. Вы знаете, что я не был профессиональным футболистом, поэтому приходилось начинать работу тренера с самых низших категорий, но мне удалось поработать с теми ребятами, которые стали чемпионами мира, внести свою лепту в их развитие. Я работала в 3-м дивизионе Испании, сейчас я работаю в Российской Премьер-Лиге, поэтому нужно не переставать мечтать, при этом оставаться ногами на Земле. И самое главное, как я уже говорил, здоровье, чтобы в семье было все в порядке. И нужно продолжать работать.

Разумеется, не оставили журналисты и тему первого тура, в котором «Рубин» уступил «Краснодару» после того, как остался в меньшинстве.

«Радость от побед у меня длится недолго, а вот огорчение от поражений — дольше, потому что нужно всё проанализировать. По эмоциям матч с "Краснодаром" стал тяжелым ударом. Пока мы играли 11 на 11, команда выглядела очень здорово, и нам вполне было по силам одержать победу до удаления. Мы смотрелись здорово весь первый тайм. Но мы должны извлечь урок и уметь играть в том числе и в численном меньшинстве, сохранять концентрацию, потому что подобное может произойти и в любой другой игре».

Не обошел стороной наставник и скандальное удаление молодого защитника Ильи Рожкова, заступившись за своего подопечного:

«Я говорил это после матча и повторю сейчас: я уверен, что у Рожкова не было никакого намерения совершить агрессивное действие. Это был сугубо игровой момент. Да, безусловно, это был фол, но мы считаем, что не на красную карточку. Самое главное сейчас, чтобы Боселли восстановился. Мы знаем Илью — он совершенно не тот парень, который отличается жестокостью»

Говоря о предстоящем выезде в Самару, Франк Артига предостерег от недооценки соперника из-за их разгромного поражения в первом туре:

«"Акрон" значительно изменился, полностью поменялся по стилистике, сейчас они действуют гораздо более активно, и сейчас они играют в комбинационный футбол. В первом туре они доминировали в игре с «Зенитом», но из-за нескольких индивидуальных ошибок произошло вот такое болезненное поражение. Команда действует очень здорово, и если не делать акцент на обороне, неправильно отрабатывать в прессинге, то это команда может создать большие проблемы».

Главной головной болью тренерского штаба остается кадровая ситуация и глубина скамейки в преддверии плотного календаря.

«Одна из задач нашего клуба заключалась в омоложении состава. Большое количество игроков покинуло команду. Пополнение если и есть, то пока не столь многочисленное. В ближайший месяц нам предстоит сыграть восемь матчей, и на некоторых позициях у нас попросту нет игроков под ротацию. На самом деле, это представляет большую трудность. В идеале мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось уже завтра. Чтобы мы точно понимали, кто остается, не отвлекались ни на какие слухи по поводу тех, кто уходит и приходит, а лишь сконцентрировались на ежедневной работе и турнирах», — резюмировал Артига.

При этом специалист положительно оценил возможное подписание 22-летнего Урозова:

«Если эта информация подтвердится, то Урозов — это очень хороший вариант. Парню 22 года, у него впечатляющие антропометрические данные и большой потенциал для дальнейшего роста. Несомненно, он нам поможет». Также тренер подтвердил, что травмированные Угочукву Иву и Дардан Шабанхаджай к выходным готовы не будут, хотя Дардан уже близок к возвращению в общую группу.

Напомним, матч с «Акроном» состоится в субботу, 1 августа. Стартовый свисток запланирован на 14:00 по московскому времени.