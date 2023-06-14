ЮАР намеревается открыть офис в Казани

Южно-Африканская Республика хочет открыть офисы в Казани и Екатеринбурге, чтобы развивать торговлю и инвестиционное сотрудничество с Татарстаном и Свердловской областью соответственно. Об этом рассказал посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука в интервью газете «Известия».

«Мы открываем офис в Екатеринбурге — там будет наш почетный консул, а также планируем открыть офис в Казани, чтобы развивать торговлю и инвестиционное сотрудничество с этими регионами», — отметил дипломат в ходе беседы.

По словам посла, ЮАР будет участвовать в ПМЭФ и «Иннопроме» в Екатеринбурге. Последний особенно важен для африканской страны из-за «схожих компетенций». «<…> мы могли бы сотрудничать в сфере разработки и добычи полезных ресурсов, их промышленном освоении», — пояснил Макетука.