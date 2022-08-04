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Общество
4 августа 2022  21:04

YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова: «Так работает американская демократия»

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Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», заявил, что YouTube удалил его канал. Причиной стало нарушение правил сообщества. Скриншот с сайта видеохостинга автор опубликовал в своем Telegram-канале.

 

Фото: Telegram-канал Дмитрия Пучкова 

https://t.me/oper_goblin/16953

Блогер отметил, что не планирует судиться с YouTube, хотя причины блокировки ему неизвестны.
«А какой смысл? Чужая страна, чужой ресурс, чужие законы. Пошел вон. Собственно и все. Вот так работает американская демократия, к сожалению. На словах одно, а на деле совсем другое», — объяснил Пучков в беседе с ТАСС.
Он добавил, что ожидал подобной ситуации после того, как видеохостинг начал блокировать российские СМИ и телеканалы. «Это только вопрос времени — когда они всех пророссийски настроенных начнут банить», — добавил он.

#youtube #блокировка
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