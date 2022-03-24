news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
24 марта 2022  13:23

YouTube разблокировал российские каналы Гостелерадиофонда

news_top_970_100

Видеохостинг YouTube разблокировал российские каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», сообщает РИА Новости. 

Telegram-канал «Советское ТВ и радио» уточнил, что доступ к аккаунту был восстановлен 23 марта поздним вечером. 

После того, как 13 марта каналы, на которые было подписано почти по три миллиона человек, стали недоступны, Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно их разблокировать.

В Союзе журналистов России заявили, что YouTube с 2020 года накладывал разные ограничения на российские каналы около 54 раз. 

 

#youtube #интернет #роскомнадзор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное