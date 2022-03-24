YouTube разблокировал российские каналы Гостелерадиофонда

Видеохостинг YouTube разблокировал российские каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», сообщает РИА Новости.

Telegram-канал «Советское ТВ и радио» уточнил, что доступ к аккаунту был восстановлен 23 марта поздним вечером.

После того, как 13 марта каналы, на которые было подписано почти по три миллиона человек, стали недоступны, Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно их разблокировать.

В Союзе журналистов России заявили, что YouTube с 2020 года накладывал разные ограничения на российские каналы около 54 раз.