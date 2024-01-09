Yonhap: Парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий продажу собачьего мяса

Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло закон, который запрещает разведение собак на убой и разделку, а также распространение и продажу собачатины. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Инициативу поддержали обе ключевые партии: и правящая «Сила народа», и оппозиционная Демократическая. «За» проголосовали 208 депутатов, двое воздержались.

Новелла начнет действовать в полную силу только через три года, в 2027-м. С этого момента тем, кто разводит собак на мясо, будет грозить до двух лет тюремного заключения или штраф в размере до 20 млн вон (15,1 тыс. долларов). Занимающихся разделкой собак будет ждать трехлетний тюремный срок или штраф до 30 млн вон (22,7 тыс. долларов).

Пока же фермы по производству мяса собак, дистрибуторы и продающие собачье мясо рестораны обязаны будут зарегистрировать бизнес. Власти страны готовы предоставить субсидии для закрытия этих предприятий.

На данный момент в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса собак, 219 дистрибуторов и около 1600 ресторанов, где можно попробовать блюда, приготовленные из собачьего мяса.

Согласно данным социологических опросов, 93,4% южнокорейцев выступают против употребления мяса собак в пищу. В прошлом году таких людей было меньше — 88,6%, писала ранее газета The Korean Herald.