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Культура 28 января 2024 15:05

В Казани прошла премьера «Ёлки без огней», основанная на записях 11-летней блокадницы

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В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялся кинопоказ художественного фильма «Ёлка без огней», снятого по записям 11-летней ленинградской школьницы Анелии Комарчевой, которые она вела в госпитале осажденного фашистами города. Премьера приурочена к 80-летию освобождения Ленинграда.

Год назад тетрадь девочки передали в музей МДЦ «Артек», где ею заинтересовались наставники-кинематографисты, которые ведут в «Артеке» образовательную программу «Ты — кадр». В дневнике были не только записи, но и стихи, написанные девочкой, некоторые из них может услышать кинозритель.

Лента рассказывает историю Анелии, оказавшейся в детском интернат-госпитале. По сюжету, в заведении появляется вор, который крадет самое дорогое у детей — еду, и главная героиня его находит. Девочка встает перед моральным выбором — дружба или предательство?

Создателями фильма стала команда детей из разных регионов России: Татарстана, Донецкой Народной Республики, Крыма, Самарской области, Дагестана и др.

Картина снята АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева», кинокомпанией «Коннект фильм» совместно с МЦД «Артек» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив к 80-летию освобождения Ленинграда.

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