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Yle показала кадры с Путиным и Собчаком на отдыхе в Финляндии в 1990-е годы
Финская телерадиокомпания Yle опубликовала видеозапись с первомайского отдыха нынешнего Президента РФ Владимира Путина, бывшего председателем Комитета по внешним связям и первым заместителем Председателя Правительства Санкт-Петербурга, и мэра северной столицы Анатолия Собчака в Финляндии в начале 1990-х годов.
Опубликованные фрагменты нарезаны из большей по размеру видеозаписи. Ранее об этой поездке будущего главы государства не было известно. Имя того, кто предоставил кадры телеканалу, не разглашается.
Yle замечает, что Путин и Собчак отдыхали на острове Торсё в Ботническом заливе на вилле, которая на тот момент принадлежала компании Thomesto Group, импортировавшей необработанную древесину из России. Политики приехали на отдых вместе с семьями, с Путиным была его тогдашняя жена Людмила (во втором браке — Очеретная).
На одном видео запечатлено, как Путин в паре с Собчаком играют в пинг-понг, на втором — как будущий глава государства вместе с другими отдыхающими рыбачит с лодки. На третьем видео можно увидеть игроков в дартс, среди которых есть и Путин.
На четвертом ролике присутствует праздничный стол, за которым сидят в том числе Путин и Собчак. Будущий Президент шутит, что мэр Петербурга питается не слишком хорошо — «кости глодает». В свою очередь оператор с иронией предполагает, что мог бы продать видео программе «600 секунд» «за большие деньги».
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