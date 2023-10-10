YLE: Финляндия планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости

Кабмин Финляндии намерен до 2027 года облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам. Об этом передает РИА Новости.

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — рассказала глава Минюстиции страны Леена Мери.

Ранее, в июле, финские власти еще больше ужесточили ограничения на въезд для данной категории граждан. Для них затруднен процесс перевода банковских платежей из России в финские банки, из-за чего стало невозможным оплатить налоги и счета за объекты недвижимости. При этом Кабмин хочет до 2027 года ввести изменения в законы и, возможно, перенять опыт Испании — иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо.

«В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами», — утверждает телерадиовещательная корпорация YLE, добавляя, что участились случаи взыскания с российских владельцев недвижимости.

Также из-за отсутствия почтового сообщения возникли проблемы с их информированием.

Ранее сообщалось, что Финляндия изменила свое решение не ограничивать российским авто въезд в страну. Кроме того, еще осенью 2022 года власти страны запретили въезд граждан РФ с шенгенскими туристическими визами.