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Языковой омбудсмен Украины заявил, что лишь в трех школах страны преподают русский
Лишь в трех украинских школах преподают русский язык как отдельный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя.
«В 2022 году по сравнению с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тыс. в сентябре 2021 года до около 4 тыс. человек по состоянию на 1 сентября 2022 года», — говорится в отчете омбудсмена.
В 2023/2024 учебном году число школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в 5 раз — до менее чем 1 тыс. человек.
Так, количество школ, где преподают русский, — 3, классов — 45, учеников — 768. Креминь отмечает, что «стремительный рост показателей изучающих украинский язык в школах, наблюдавшийся в последние годы», случился прежде всего из-за уменьшения показателей обучения на русском языке. При этом в отчете утверждается, что процесс дерусификации общего среднего образования якобы не связан с изменением нормативно-правовой базы или с административным давлением.
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