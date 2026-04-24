Языковой клуб «Миллиард.Татар» открывает курс по старотатарскому языку

Языковой клуб «Миллиард.Татар» объявил о запуске занятий по старотатарскому языку и арабице. Первая лекция с практикой пройдет на следующей неделе в Казани.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к курсу, отмечая, что изучение старотатарского языка может быть полезно тем, кто хочет разобраться в своей родословной, поскольку большинство архивных записей начала XX века велись именно на этом языке.

Также знания старотатарской графики и арабицы, по их словам, могут стать опорой для тех, кто планирует изучать арабский язык и лучше понимать его алфавит и структуру.

Занятия будет вести кандидат исторических наук, ученик академика Миркасыма Усманова Ильяс Мустакимов. В клубе отмечают, что специалисты по старотатарскому языку сегодня встречаются крайне редко.

Программа включает шесть встреч, которые пройдут в конце апреля, в течение мая и в начале июня. Обучение будет строиться на основе учебника «Алифба» 1935 года – редкого издания, выпущенного в Хельсинки для финских татар.

Каждое занятие рассчитано на 90 минут. Первая встреча состоится 28 апреля (вторник) в здании «Татмедиа». Начало – в 18:00. Формат первой встречи включает лекционную часть и практическое занятие.

Видео: Лекторий «Миллиард.Татар»