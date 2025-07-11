Языки с нуля: как ученые РАН выучили татарский и чувашский и создали самоучители

В Татарстане презентовали учебники для самостоятельного изучения татарского и чувашского языков. Их особенность в том, что авторы выучили язык с нуля, прежде чем написать книги. Рассказываем, как создавались самоучители и за сколько можно выучить язык.





Татарское книжное издательство презентовало учебники для самостоятельного изучения татарского и чувашского языков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарский и чувашский самостоятельно

Татарское книжное издательство при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, представило уникальные самоучители.

«Татарча сөйләшик. Интенсивный курс татарского языка» написал Алексей Арзамазов – доктор филологических наук, руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН, профессор кафедры русистики, этноориентированной педагогики и цифровой дидактики Института русского языка Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, академик Академии наук Республики Татарстан.

Книга рассчитана на читателя без подготовки и помогает постепенно улучшать знание языка. Материал подается от простого к сложному. Сочетание грамматики и практики общения помогает понять правила татарского языка и с самого начала использовать его в реальных разговорах.

«Чувашский язык с нуля: Самоучитель для начинающих» написал сотрудник Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН» Максим Кузнецов.

Книга предназначена для студентов и взрослых, желающих выучить чувашский язык самостоятельно, для преподавателей чувашского языка в школах, вузах и на курсах, а также для специалистов в области чувашской и тюркской филологии.

«Татарча сөйләшик. Интенсивный курс татарского языка» написал Алексей Арзамазов, «Чувашский язык с нуля: Самоучитель для начинающих» написал Максим Кузнецов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Авторы выучили языки с нуля

Главная особенность пособий в том, что авторы выучили языки с нуля, прежде чем написать книгу. Так как книги написали люди, которые сами, не являясь носителем, выучили язык, они будут легки для понимания. Арзамазов на презентации отметил, что они не просто выучили, а влюбились в эти языки.

Самоучители пополнили серию книг «Языки и культуры народов Республики Татарстан».

Алексей Арзамазов рассказал на презентации, что все началось на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым на круглом столе молодых ученых в 2022 году.

«Там было много ученых, которые говорили о высоких физических и химических проблемах, а я говорил о языках, о том, что наступило время найти новые способы преподавания языков, что с этим есть проблемы. Меня очень поразило и порадовало то, что Рустам Нургалиевич очень загорелся этой идеей. Он с таким глубоким знанием говорил о наших языках и о необходимости поддержки таких языковых проектов. Это и была точка начала», – поделился Арзамазов.

После этого появилась идея серии самоучителей «Языки и культуры народов Республики Татарстан». Вышли учебники по удмуртскому, марийскому языкам («Мон ачим» и «Марла кутырем» Алексея Арзамазова), «Татарский язык с нуля: самоучитель для начинающих» (Максим Кузнецов).

Арзамазов назвал себя сумасшедшим, так как вместо изучения европейских языков, таких как французский, испанский, итальянский, или восточных, таких как китайский, арабский, которые сейчас востребованы, первым делом он предпочитает изучать родные языки народов России. Он считает, что в этом и состоит сила и знание народа.

Максим Кузнецов выучил чувашский язык за два месяца. Еще три ушло на написание книги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разговорный язык – за полгода

Алексей Арзамазов рассказал о том, что его книга не просто помогает учить татарский язык, но и знакомит людей с татарской культурой.

«Самое сложное – это произношение. Вы знаете, это национальная татарская забава – обращать внимание на акцент. Мне говорят, что у меня мишарский диалект», – смеется Арзамазов.

Системно изучать язык он начал четыре года назад, и, по его оценке, разговорного уровня можно достичь за полгода.

Кузнецов выучил чувашский язык за два месяца. Еще три ушло на написание книги.

«В изучении чувашского языка мне, само собой, помогло знание татарского. У этих языков очень много общего в структуре, но лексика часто либо не похожа совсем, либо похожа отдаленно», – рассказал журналистам Кузнецов.

Кузнецов отметил, что для того, чтобы книга завлекала читателя, была использована диалогичность – автор ведет диалог с читателем.

Ильдар Сагдатшин на презентации поблагодарил Раиса Республики Татарстан за то, что в республике реализуются подобные проекты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Такого уровня поддержки родных языков, как в Татарстане, нет в других национальных республиках»

Генеральный директор ГУП «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин на презентации поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за то, что в республике реализуются подобные проекты, связанные с родными языками. Он также отметил вклад комиссии по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, которую возглавляет Марат Ахметов.

«В рамках деятельности комиссии было выпущено более 250 тыс. книг на языках народов РТ: чувашском, марийском, татарском, удмуртском и других. Откровенно говоря, такого уровня поддержки нет, наверное, в других национальных республиках. Наши книги направляются в районные школы, библиотеки и детские сады, где проживают те или иные народы», – рассказал Сагдатшин.

На презентации отдельно было отмечено то, что все эти самоучители были хорошо приняты публикой и научным сообществом. В частности, самоучитель по чувашскому языку очень высоко оценили в Чувашском государственном университете.