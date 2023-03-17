Языки народов России обсудят на первом форуме молодых переводчиков в Москве

В Москве с 13 по 15 апреля пройдет I Международный форум молодых переводчиков. Начинающие специалисты обсудят практические аспекты переводов с различных языков народов РФ на русский. Об этом сообщает Союз переводчиков России.

Принять участие в мероприятии приглашают учеников старших классов, студентов, аспирантов, заинтересованных переводом как профессией или творчеством, а также тех, кто уже работает переводчиком или в будущем хочет связать свою жизнь с этой деятельностью.

В ходе форума будет обсуждаться этика перевода, основы сотрудничества между разными странами и народами в области перевода. Гостей ждут интересные встречи с лингвистами — ветеранами и действующими мастерами перевода из разных государств. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.

Первый в России Международный форум молодых переводчиков был организован при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Правительства Москвы и Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков, которое организует крупнейшие в Европе конференции по переводу и локализации — Translation Forum Russia.