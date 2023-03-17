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Языки народов России обсудят на первом форуме молодых переводчиков в Москве
В Москве с 13 по 15 апреля пройдет I Международный форум молодых переводчиков. Начинающие специалисты обсудят практические аспекты переводов с различных языков народов РФ на русский. Об этом сообщает Союз переводчиков России.
Принять участие в мероприятии приглашают учеников старших классов, студентов, аспирантов, заинтересованных переводом как профессией или творчеством, а также тех, кто уже работает переводчиком или в будущем хочет связать свою жизнь с этой деятельностью.
В ходе форума будет обсуждаться этика перевода, основы сотрудничества между разными странами и народами в области перевода. Гостей ждут интересные встречи с лингвистами — ветеранами и действующими мастерами перевода из разных государств. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.
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