Язык Тукая по новым технологиям: Проекту «Татмедиа junior» исполнился год

Новые видеоканалы на татарском языке, развлекательные и обучающие ролики для малышей, аналитические и образовательные видео – проект «Татмедиа junior» сегодня объединяет 33 направления, которые за год в общей сложности набрали 2 млн просмотров. О работе проекта рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В рамках большого проекта «Татмедиа junior» реализуются проекты, в которых задействованы более четырех десятков человек, снято более 530 видео

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Нам необходимо образовать татарскую среду в социальных сетях»

«Татмедиа junior» реализуются АО «Татмедиа» совместно с Комиссией по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ. По словам генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, в результате реализации проекта для детей и подростков удалось сформировать татароязычный видеофонд, что является большим вкладом в создание интернет-контента на татарском языке.

«Мы начали постепенно создавать татароязычный видеофонд. В рамках большого проекта “Татмедиа junior” реализуются проекты, в которых задействованы более четырех десятков человек, снято более 530 видео. В общей сложности они набрали более двух миллионов просмотров. Это очень большая цифра. У пользователя появился большой выбор, это уже полноценная татароязычная среда в интернете», — рассказал Садыков.

Шамиль Садыков: «Нам необходимо образовать татарскую среду в социальных сетях, без этого у нашей нации нет будущего» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Руководитель АО «Татмедиа» подчеркнул важность создания татароязычной среды в социальных сетях, которыми сегодня пользуется практически каждый ребенок или подросток.

«Нам необходимо образовать татарскую среду в социальных сетях, без этого у нашей нации нет будущего. Наше предложение было поддержано Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем комиссии по сохранению и развитию татарского языка Маратом Ахметовым», — отметил он.

По словам генерального директора АО «Татмедиа», запуск нового проекта для детей и подростков дал толчок к внедрению новых технологий в работу профильных изданий. Были обустроены студии с современным оборудованием.

«Мы освоили новые методы работы. Наши журналы “Сабантуй”, “Ялкын”, “Салават купере”, “Идель” прежде работали в основном в печатном формате. Перед нами была поставлена задача изучить новые технологии», — пояснил Шамиль Садыков.

«С нуля изучили работу с камерой»

Главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова призналась, что раньше ей никогда не приходилось заниматься изготовлением видеороликов. Работу с камерой, создание сценариев, монтаж — все эти навыки редакция освоила за короткое время.

Зиля Хуснутдинова: «Мы писали сказки, стихи, рассказы для детей, но не умели переводить все это в формат видео. Теперь мы научились монтажу, переводить прозу в формат сценария» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы писали сказки, стихи, рассказы для детей, но не умели переводить все это в формат видео. Теперь мы научились монтажу, переводить прозу в формат сценария. За год овладеть такими навыками — об этом я даже не мечтала. Это большой успех», — считает она.

Освоение новых форматов не только не помешало развитию журналов, но и значительно расширило их аудиторию.

«Наши тиражи выросли в два раза. Сейчас “Салават күпере” издается тиражом 14 тысяч, журнал “Сабантуй” - 8 тысяч экземпляров. Думаю, к первому полугодию эти цифры вырастут еще на 3-4 тысячи», — полагает Зиля Хуснутдинова.

В рамках «Татмедиа junior» у журналов появился собственный проект — это канал «Салаватиклар», в котором выкладываются видеозаписи популярных детских песен на татарском языке. Песни исполняют маленькие артисты, и некоторые ролики очень полюбились пользователям. Так, песенка «Чума үрдәк, чума каз» набрала 47 тыс. просмотров, а ролик с песней «Кайда безнең кулларыбыз?» посмотрели уже 37 тыс. человек.

«Это же значит, что 47 тысяч татар смотрят это видео, поют вместе с нами и научат этим песням и своих детей», — с гордостью рассказала Зиля Хуснутдинова.

Редакция «Салават күпере» также ведет проекты «Күңелле әлифба» («Веселая азбука»), «Беләсем килә» («Хочу знать»), «Бәби сүз» («Бэби-слово»), «5»ле шоу», «ZООдөнья» («ZООмир») и другие Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В рамках проекта «Салаватиклар» записаны 16 песен. «Мы начали в феврале, а к лету уже были готовы составить полноценную концертную программу из этих песен. К нам стали обращаться дети, тоже хотят быть «салаватиками».

«Это действительно большой успех. Я считаю, что проект надо продолжить», — подчеркнула Зиля Хуснутдинова.

Редакция также ведет проекты «Күңелле әлифба» («Веселая азбука»), «Беләсем килә» («Хочу знать»), «Бәби сүз» («Бэби-слово»), «5»ле шоу», «ZООдөнья» («ZООмир») и другие.

«Күңелле әлифба» вышла в виде книги

«Веселая азбука» знакомит малышей с буквами. На видео самая юная ведущая проектов «Татмедиа джуниор» — четырехлетняя Зубейда и ее папа — артист Камаловского театра Алмаз Гараев вместе изучают алфавит. Папа и дочка «спасают» буквы, которые «сбежали» или же «заколдованы». В рамках проекта сняты 39 видео — по числу букв в татарском алфавите. Каждая буква анимирована, они двигаются, «говорят».

Проект «Күңелле әлифба» оказался настолько успешным, что из него было решено сделать книгу Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«У каждой буквы свой характер. Ребенок быстро запоминает буквы, потому что он с ними знакомится, разговаривает», — объяснила Зиля Хуснутдинова.

Проект «Күңелле әлифба» оказался настолько успешным, что из него было решено сделать книгу. В новой книге 40 страниц — по числу выпущенных видеороликов. По словам Зили Хуснутдиновой, книга тоже стала очень популярной, весь тираж уже почти раскуплен. Редактор считает, что такой проект будет востребован даже через десять лет.

«Среди молодых существовало мнение, что татароязычный контент неинтересен»

Редакция «Ялкын» три года назад повела анкетирование среди учащихся школ, с целью выяснить, какие видео и каких блогеров на татарском языке смотрят дети и подростки.

«Самое печальное — даже говорящие на татарском языке дети не назвали татароязычный контент», — рассказал главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин.

Ильназ Фазуллин: «Мы рады будем принять молодых в наши ряды» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Перед редакцией была поставлена задача заинтересовать татарских детей контентом на родном языке, чтобы они «переключились» на татарских блорегов. С этой целью были запущены сразу 13 проектов — «Сораштыргалаштыргалау», «Татарча җиңелчә», «Туфан», «Әтәлим-шоу», «Казаныш», «БуынБатл», «Мәктәп яңалыклары», «Әйдә киттек!», «Сораштыру», «Татарча социаль эксперимент», «Мин/без Татарстан», «Әкият сөйләмә», «Татфуд».

«К нашим проектам мы привлекли студентов первого курса Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Они снимали видео, заодно учились работать в новом формате, получали новые навыки, получили опыт. Некоторые из них стали работать в этом направлении, сотрудничают с нашим журналом. Мы рады будем принять молодых в наши ряды», — сказал главный редактор журнала.

«Слова времен Тукая уже забываются»

Заместитель главного редактора журнала «Идель» Муршида Киямова переживает, что истинно татарские слова постепенно уходят из обихода.

«Эти слова — богатство татарского языка. Тот, кто читал Магдеева, Тукая, их понимают, а некоторые журналисты мне говорят: “Муршида, это слово лучше не использовать”. Но такие слова понимать нужно. Если даже специалисты по татарскому языку с высшим образованием их не будут использовать, тогда кто? У многих журналистов язык вроде татарский, а смысл размытый, непонятный», — поделилась переживаниями Киямова.

Муршида Киямова переживает, что истинно татарские слова постепенно уходят из обихода Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Главная задача проектов — научить правильной, чистой татарской речи без смешивания с русским языком. Мы создаем большой объем материалов, это тоже способствует успеху проекта», — поддержал ее слова руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Чтобы вынести на широкое обсуждение тему чистоты языка, и проблем татарской журналистики в целом, Муршида и ее муж — известный журналист, диктор телевидения Ильдар Киямов запустили свой проект — «Кыямовлар кыздыра/Вся правда о татарской журналистике».

«После первого выпуска мне звонили целый день. Мы там высказали критику насчет некоторых материалов. Нам даже угрожали», — отметила Муршида Киямова.

Сегодня молодежный журнал «Идель» в рамках «Татмедиа junior» реализует более десятка проектов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В течение полугода коллектив журнала «Идель» учился работать с операторами, работать в команде. Когда пошли хорошие результаты, появился стимул работать еще лучше.

Сегодня молодежный журнал «Идель» в рамках «Татмедиа junior» реализует более десятка проектов: «Яңа дулкын», «Мин авылда калам», «Блогер буласың килсә…», «Кыямовлар кыздыра», «Татарча психология», «Шигырь», «Осталар һәм остазлар», «Көй-Melodia», «25 җавап», «Казан — куллану инструкциясе», «5 минут», «Фотокүргәзмә», «Әдәби суд», «Яшьләр Тик-Токта».

«Ищем новых авторов»

П словам генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, компания проведет анализ всех 33 проектов, осуществляемых в рамках проекта «Татмедиа junior». Те из них, что нашли свою аудиторию, набрали много просмотров, будут выходить и дальше, но половина из проектов будут обновляться.

«Татмедиа» приглашает к сотрудничеству журналистов, желающих работать на татарском языке, а также операторов и монтажеров Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В этой связи «Татмедиа» приглашает к сотрудничеству журналистов, желающих работать на татарском языке, а также операторов и монтажеров. Однако они должны быть готовы новым методам работы, отметил Шамиль Садыков.

«Если человек может работать на телевидении, это не значит, что он также успешно будет работать в социальных сетях. Здесь никого не обманешь. В соцсетях показатель успеха проекта — количество просмотров. Насильно человека смотреть не заставишь. Важно также совершенство языка, правильная речь, знание темы», — подчеркнул руководитель компании.