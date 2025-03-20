«Язык работает быстрее головы». Скопцова - о конфликте Загитовой с Гущиной

Фото: fsrussia.ru

Фигуристка Анастасия Скопцова прокомментировала слова Алины Загитовой в адрес Ксении Гущиной на Кубке Первого канала.

«Если бы мой капитан мне так сказал, у нас потом в раздевалке были бы разборки. Я бы потом еще разбиралась.

Но я понимаю, что она не подумав сказала… И все такие: «Блин, Алина, что ты говоришь!» У нее язык, скажем так, чуть быстрее ее головы, ее мыслей. У меня тоже такое бывает, когда язык быстрее мыслей. Да, такое бывает. Но одно дело, когда между собой. А когда на камеру – можно обидеться.

Но уже как было, так было. Я думаю, они потом это обсудили. Думаю, там все нормально», – передает слова Скопцовой Sport24.

Напомним, Загитова была капитаном «Красных» на Кубке Первого канала. После проката Гущиной Алина назвала ее «ленивой». Команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала. Победителем турнира стала Синяя команда под руководством Анны Щербаковой.