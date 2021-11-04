Язык майя – тюркский язык?

Индейцы и турки – родственники?

Дж. Джосселин в 1672 году опубликовал книгу «Редкости Новой Англии», в которой указал, что «индейцы Америки (племени сиу-хока) по своему облику, манерам, обычаям напоминают «татар», которые говорят на турецком языке». Дж. Джосселин не был лингвистом или ученым, его книга рассказывала о жизни и обычаях индейцев Северной Америки.

Гипотеза о генетическом родстве некоторых языков индейских племен Северной Америки (речь идет о языках сиу и кечуа) с тюркскими языками была сформулирована впервые в XIX веке доктором медицины, ориенталистом-филологом Отто Реригом. Ученый обратил внимание на то, что многие слова в языке сиу очень схожи по звучанию и значению с турецким языком. Затем об этом сходстве высказывались и другие ученые. Например, в 1935 году в Риме на XIX Международном конгрессе востоковедов Б. Феррарио выступил с докладом о возможном родстве языка кечуа с тюркскими, алтайскими языками.

Тюркские языки и народы по Махмуду ал-Кашгари Фото: wikipedia.org

В 1967 году Стиг Викандер опубликовал в шведском журнале «Ethnos» («Этнос») статью «Имеется ли связь языков группы майя с языками алтайского семейства», в которой сравнил лексику языка майя с турецким языком и затронул вопросы их грамматического строя. Кроме этого, С. Викавдер нашел отдельные параллели соответствий с тунгусским, японским и корейским языками. Он пришел к выводу, что языки майя и алтайские языки имеют общее происхождение.

Кроме этого, сравнительным изучением языка кечуа и тюркских языков занимался Георг Дюмезель, который указал на сходство числительных от одного до шести в этих языках. Советский историк и лингвист Ю.В. Кнорозов, работая с историей и языком индейцев майя, также пришел к выводу, что многие слова и названия географических объектов (топонимы) имеют схожее звучание с тюркскими языками. Например, в языке майя лягушка звучит как «baka (бака)», точно так же как в татарском языке. Таких соответствий в лексике было установлено для более 200 слов. Кроме этого, языки сиу и кечуа относятся к агглютинативному типу так же, как тюркские языки, поэтому схожесть морфологии вполне объяснима.

Но важно сравнивать не просто слова, которые могли быть, например, заимствованы из другого языка, а базовую (ядерную) лексику из 100 слов (в лингвистике это называется список Сводеша).

Вдоль по Берингии

Важен также принцип регулярности звуковых соответствий, который является одним из надежных методов сравнительно-исторического языкознания. И современные тюркологи указывают на то, что сопоставление этих языков в данном случае проведено не совсем корректно. Как могли попасть носители какого-либо тюркского языка в Америку, если ее только в 1492 году открыл Колумб?

Диоскоро Пуэбла. «Высадка Колумба в Америке» Фото: wikipedia.org

На самом деле, Евразия и Северная Америка были когда-то соединены сушей, так называемой Берингией, существовавшей на месте Берингова моря. По этому сухопутному перешейку около 30 тыс. лет назад шла активная миграция во время ледникового периода, когда южные районы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Якутии вследствие таяния ледников затапливались, поэтому миграция была направлена на северные территории. Конец этой ледниковой эпохи наступил примерно 12-17 тысяч лет назад, когда климат стал меняться в сторону потепления, уровень мирового океана начал повышаться и на месте Берингии образовался Берингов пролив.

Надо изучить этот вопрос

Современные методы сравнительно-исторического языкознания позволяют реконструировать пралексикон для алтайской семьи языков (распад около 8 тыс. лет назад) и на данный момент они подтверждают, что среди индейских языков Нового Света существуют некоторые свидетельства их родства с языками Старого Света лишь для языка на-дене (и, возможно, алгонкинских языков). Поскольку предполагаемое время заселения Америки значительно больше оцениваемого времени распада известных семей, этого и следовало ожидать.

Коренные народы Америки. Илл. из шведской энциклопедии Nordisk familjebok Фото: wikipedia.org

Все это требует трудоемкой историко-лингвистической обработки, которая находится в самой начальной стадии. Кроме этого, ученые сопоставляют данные археологии, антропологии, генетики, мифологии, фольклора и изобразительного искусства. Полученные данные сопоставляют и составляют примерную хронологию истории заселения Америки, на данный момент установлены следы предков «индейцев» в Сибири. Науке еще только предстоит подтвердить или опровергнуть данную гипотезу.

Из сборника «Функционирование родных языков в современном мире: в вопросах и ответах» / авт.-сост.: Л.Р. Славина, А.Ф. Ханова, «Миллиард.Татар»

Фото в анонсе: Калифорнийские индейцы. 1916 год / Источник: wikipedia.org