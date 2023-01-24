«Сейчас в Афганистане престижно быть татарином»

Создание Ассоциации татар Азии с Афганистаном, Пакистаном и Ираном обсудили на заседании бюро Национального совета Всемирного конгресса татар. По мнению организаторов, она поможет наладить диалог между татарскими общинами и будет способствовать обучению татарскому языку. «Татар-информ» собрал мнения афганских татар и экспертов по этому вопросу.

О планах по созданию Ассоциации татар стран Азии рассказали на заседании бюро Национального совета «Милли шура» Фото: tatar-congress.org

«Сейчас татарам Афганистана выгоднее изучать турецкий язык, поскольку они уезжают обучаться в турецкие вузы»

Заседание бюро Национального совета «Милли шура» прошло накануне в здании ВКТ в Казани. В его работе приняли участие председатель «Милли шуры» Василь Шайхразиев, руководитель татарских автономий в регионах России. О планах по созданию Ассоциации татар стран Азии рассказал глава Исполкома конгресса Данис Шакиров.

«Хотим объединить татар стран Азии в ассоциацию, сейчас готовим юридическую документацию для будущей организации. Она будет работать на примере Альянса татар Европы», – сказал Шакиров.

По его словам, новая организация объединит татар Афганистана, Пакистана, Ирана. По словам главы Исполкома ВКТ, в Афганистане проживает 3 миллиона татар, в Иране – 1 млн, в Пакистане – 2 миллиона. Данис Шакиров считает, что ассоциация позволит решить ряд вопросов, в том числе создание персидско-татарских словарей и методических пособий по обучению татарскому языку в школах.

Забихулло Надери Татар, глава Совета татар Афганистана:

Фото предоставлено пресс-службой Совета татар Афганистана

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на заседании заявил, что в Афганистане существует запрос на учебники татарского языка для преподавания в школах. Губернаторы 12-й провинции Афганистана, где в основном проживает община татар, приняли решение о преподавании в школах татарского языка. Это порядка 10 тысяч школ. Сейчас Совет татар Афганистана изучает вопрос, в каком формате выстроить процесс преподавания татарского языка. Можно изучать современный татарский язык на кириллице, а можно так называемый старотатарский, который уже знает большинство татар Афганистана, с арабской графикой.

Для преподавания современного татарского языка в Афганистане необходимо обучить педагогов, наладить систему онлайн-обучения в школах провинций и уездов, где проживают общины татар.

Сейчас татарам Афганистана выгоднее изучать турецкий язык, поскольку они уезжают обучаться в турецкие вузы. В прошлом году учебные заведения Турции безвозмездно приняли более 630 студентов из Афганистана. Около 260 студентов принял Пакистан, еще около 200 – Иран. А в Татарстане все вузы отказались принимать на обучение афганских татар, кроме Российского исламского института. Да и там сегодня учатся только три студента. Мы очень благодарны ректору Рафику Мухаметшину за помощь.

В наступившем году порядка 1 тыс. студентов из числа афганских татар планируем отправить в вузы Китая и Индии. Вузы этих стран выразили готовность к обучению.

«Сейчас в Афганистане идет мода на татарскость»

Рустем Хабибуллин, генеральный директор Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России:

Фото предоставлено пресс-службой Совета татар Афганистана

Руководство Всемирного конгресса татар заявило, что хочет создать Союз татар стран Азии и готовит для этого юридические документы. Но уже создан Единый совет татар Афганистана, Пакистана и Ирана (United Council of Tatars of Asia – UCTA). По рекомендации ООН исполнительный орган будет расположен либо в Дубае, Катаре, или в Стамбуле. Все три страны готовы безвозмездно предоставить условия для деятельности исполнительного органа.

Из первоочередных задач UCTA хочу отметить объединение общин татар Азии, развитие систем образования и торгово-экономического сотрудничества, возрождение так называемого Кодекса чести татар.

Организация будет взаимодействовать со всеми физическими и юридическими лицами, в том числе общественными организациями, независимо от их политических взглядов. Хочу предложить руководству Всемирного конгресса татар присоединиться к этому проекту.

Полтора года назад был очень сложный период для становления афганских татар как нации. Шла работа по внесению национальности «татары» в паспорта и свидетельства о рождении, также была необходима гуманитарная помощь для борьбы с голодом. Нас тогда поддержало агентство «Татар-информ». Благодаря организованной пресс-конференции мы нашли меценатов и спасли от голода не одну тысячу афганских татар, в том числе много детей. Мне кажется, что такой организации, как Всемирный конгресс татар, нужно более оперативно реагировать на события в исламском мире и стараться максимально объединять татар всего мира независимо от того, говорят они на современном татарском языке или нет. Язык, конечно, важен. Но главное, чтобы общины идентифицировали себя татарами и заявляли о себе как о татарах.

Юсуф Шинвари, руководитель представительства Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России в Афганистане:

Фото предоставлено пресс-службой Совета татар Афганистана

На заседании бюро Национального совета Всемирного конгресса татар было заявлено, что во всем мире насчитывается около 15 миллионов представителей татарского народа и руководство ВКТ готово со всеми наладить контакты. Сейчас в Афганистане, благодаря работе нашего фонда, идет мода на татарскость, в Афганистане стало престижно быть татарином. Новое правительство страны с большим уважением относится к представителям татарской общины. Участились случаи, когда бизнесмены, открывая торговые центры или медицинские клиники, объявляют акции и скидки для афганских татар.

Лично я отношусь негативно к таким явлениям, поскольку мы не делим жителей Афганистана по национальностям. Представительство фонда во время гуманитарных акций помогает всем нуждающимся. Но часто бывает, что после наших гуманитарных акций народ рассказывает, что им оказывают помощь татары. Это и приводит к популярности татарской общины в стране. Более того, это влияет на численность татар в Афганистане, поскольку даже нетатары записываются татарами.