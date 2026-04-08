«Яз гүзәле – 2026»: в Казани прошел финал студенческого конкурса красоты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финал конкурса красоты и талантов среди студентов «Яз гүзәл – 2026» прошел в Татарском государственном театре драмы и комедии им. Тинчурина. За титул в финале боролись 30 девушек, собравшихся из разных регионов.

Конкурс красоты и творчества «Яз гүзәле» в этом году проводится уже в 17-й раз. Для участия поступило 300 заявок из разных регионов России, из которых в финал отобрали 30 девушек. Все они приехали в Казань и в течение недели готовились к финалу, посещали различные мастер-классы и встречи, набирались опыта и знаний.

При этом проверялись их кулинарные навыки, знания и творческие способности. Баллы, начисленные на каждом этапе, были представлены авторитетному жюри в финале.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В состав жюри вошли заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов, заслуженная артистка Татарстана Айгуль Хайри, народный артист Татарстана Фанис Зиганшин, блогер Ильназ Габидуллин, PR-директор «Татмедиа» Ляйсан Сафина, народная артистка Татарстана Винера Ганиева и лауреат международных конкурсов Руслан Закиров.

В этом году для участия в конкурсе приехали татарские девушки из Татарстана, Башкирии, Луганска, Удмуртии, Чувашии, а также из Владивостока, Владимира, Москвы, Свердловской и Ярославской областей, Пензы, Нижнего Новгорода, Астрахани и других городов.

Из этих тридцати участниц были выбраны десять суперфиналисток, которые получили право бороться за титул «Яз гүзәле». Для победы нужно было представить себя перед залом и показать творческий номер. Участницы привлекали внимание жюри песнями, танцами, художественным словом и театральными постановками.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участников и зрителей приветствовал исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.

Он отметил, что проекту уже 17 лет – это молодое, энергичное и динамично развивающееся движение, и выразил надежду, что у него большое будущее и он будет радовать страну новыми достижениями. Особо он подчеркнул национальную значимость конкурса, отметив, что в нем участвуют яркие девушки, через выступления которых раскрывается духовный облик народа.

По его словам, участницы демонстрируют талант, целеустремленность и любовь к национальным традициям, языку и народу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов отметил, что за 17 лет «Яз гүзәле» вырос из университетского проекта в межрегиональный, и поблагодарил руководство республики за поддержку.

Он подчеркнул, что студенты должны развиваться в разных сферах, и технический вуз не означает отказ от творчества. По его словам, конкурс – это студенческая инициатива, поэтому он развивается и имеет будущее. Он также отметил, что это не просто конкурс красоты, а еще и способ показать язык и культуру народа.

С 2009 года проект быстро набрал популярность: сначала он проводился внутри учебного заведения, затем вышел на городской и республиканский уровень, а с 2024 года стал межрегиональным. Он поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и комиссию при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития родных языков.

Также он отметил, что студенты должны заниматься не только учебой, которая занимает лишь половину дня, а остальное время посвящать развитию себя, и в республике для этого есть все возможности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победители были определены в различных номинациях. Сначала жюри наградило победителей отдельных категорий, а затем объявило обладательницу титула «Яз гүзәле – 2026».

Победительницей стала Аделя Галимзянова из Бавлов, студентка Казанского медицинского колледжа. Ей корону и традиционные украшения – хасите и калфак – надела обладательница титула прошлого года Дина Зарипова.

Победительница призналась, что победа стала для нее неожиданностью, и поблагодарила организаторов за возможность проявить себя. Она отметила, что участницы конкурса – смелые девушки, решившиеся выйти на сцену, и призвала беречь язык, культуру и быть вместе.

Зульфия Шавалиева