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Яхта с туристами потерпела крушение у берегов Египта
Туристическая яхта, на которой находились 45 человек, потерпела крушение в Красном море у берегов Египта.
Как сообщает ТАСС, на борту находились 14 членов экипажа и 31 турист. Спасатели смогли обнаружить и доставить на берег только некоторых из них, но точное число спасенных пока не называется. Информация о гражданстве туристов тоже пока нет.
Яхта вышла в море 24 ноября и должна было причалить к Хургаде 29 ноября. Причины крушения еще устанавливаются.
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