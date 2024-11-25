Яхта с туристами потерпела крушение у берегов Египта

Туристическая яхта, на которой находились 45 человек, потерпела крушение в Красном море у берегов Египта.

Как сообщает ТАСС, на борту находились 14 членов экипажа и 31 турист. Спасатели смогли обнаружить и доставить на берег только некоторых из них, но точное число спасенных пока не называется. Информация о гражданстве туристов тоже пока нет.

Яхта вышла в море 24 ноября и должна было причалить к Хургаде 29 ноября. Причины крушения еще устанавливаются.