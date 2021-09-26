Яхта, которая движется из Ярославля в Сочи, села на мель в Татарстане
На Волге в Спасском районе Татарстана села на мель яхта Sunseeker 56, произошло это накануне около восьми вечера.
Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, частная яхта двигалась по маршруту Ярославль – Сочи и на 1416-м километре Волги в районе пристани в Болгарах села на мель.
На яхте находятся восемь человек. На место выдвинулись инспекторы ГИМС Камско-Устьинского участка. Как выяснилось, повреждений у судна не было, утечки топлива тоже, яхта сидит на мели кормовой частью.
В инциденте никто не пострадал.