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Ру Тат
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26 сентября 2021  13:57

Яхта, которая движется из Ярославля в Сочи, села на мель в Татарстане

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На Волге в Спасском районе Татарстана села на мель яхта Sunseeker 56, произошло это накануне около восьми вечера. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, частная яхта двигалась по маршруту Ярославль – Сочи и на 1416-м километре Волги в районе пристани в Болгарах села на мель.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На яхте находятся восемь человек. На место выдвинулись инспекторы ГИМС Камско-Устьинского участка. Как выяснилось, повреждений у судна не было, утечки топлива тоже, яхта сидит на мели кормовой частью. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В инциденте никто не пострадал. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

 

#ГИМС РТ #села на мель
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