Яхшыпати, китапстан, танцевальные баттлы: как пройдет летний сезон в Нижнекамске

Для активного отдыха жителей и гостей Нижнекамска в течение летнего сезона Управлением культуры района подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, которая будет организована на территории всех имеющихся общественных пространств. Об этом доложила начальник управления на деловом понедельнике Гузель Мубаракшина.

В связи с наступлением ранней весны работа в парках и скверах стартовала уже 15 апреля с первых литературных фестивалей, проведения «Дня славянской письменности» и других мероприятий. По словам Гузель Мубаракшиной, с 1 июня по 31 августа культурно-развлекательная программа будет организована на территории 11 общественных пространств города.

Для увлеченных книгоманов с начала лета стартует марафон «Китапстан»: участники проекта смогут познакомиться с новинками журнальных и книжных издательств. Меломанов города ожидают фестивали классической и альтернативной музыки. В этом сезоне будет продолжен проект «Поэтический перфоманс» с участием актеров студий и творческих жителей города и психологический проект «Поговорим».

Каждый вечер на площадках скверов и парков будет организован танцевальный проект «Разрешите пригласить», где гости смогут не только приятно провести время, но и освоить новые танцевальные па на мастер-классах.

Для активных горожан каждую субботу будет проходить акция «Пять верст» – утренняя групповая пробежка по подготовленному маршруту. Для всех желающих будут работать пункты проката велосипедов и самокатов.