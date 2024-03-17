«Явка у нас стопроцентная»: как голосуют в больнице пациенты РКБ Татарстана

Сегодня в больницах Татарстана открылись временные избирательные участки. «Татар-информ» побывал в Республиканской клинической больнице Татарстана и поговорил с теми, кто, несмотря на болезнь, пришел исполнить свой гражданский долг.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«На месте сформирован закрытый участок, который называется "Участок в месте пребывания граждан". Пациенты, которые изъявили желание проголосовать, заранее подали заявление в избирательную комиссию и пришли сегодня в стационарный участок №342, чтобы выразить свое избирательное право», – рассказала председатель закрытого избирательного участка №342, председатель организации профсоюзов работников здравоохранения РКБ Ксения Кондратьева.

Фото: Пресс-служба РКБ

Отдать свой голос на выборах Президента страны приходят целыми отделениями, к кабинкам для принятия решения буквально выстраивается очередь.

«У нас очень активные избиратели, стопроцентная явка», – добавила Ксения Кондратьева.

64-летний Равиль Бахтияров лечится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Сегодня он пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Пациент отметил, что на участке все устроено очень комфортно. Он поблагодарил руководство больницы и избирательную комиссию за возможность проголосовать, даже находясь на лечении.

«Это мой гражданский долг. Я всю жизнь, с восемнадцати лет голосую, ни одни выборы не пропускал. Наша судьба и жизнь от этого зависит. У меня пять внуков и хочется, чтобы у них в жизни все было хорошо», – поделился Равиль Бахтияров.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Также утром сотрудники избирательного участка побывали в Перинатальном центре, чтобы беременные женщины и молодые мамы проголосовали, не выходя из своего отделения.

Фото: Пресс-служба РКБ

Пациентка Лидия Ермилова проходит лечение в отделении нейрохирургии. Сегодня она пришла на избирательный пункт, чтобы исполнить свой гражданский долг.

«Я хочу, чтобы у нас в жизни все было хорошо, я рада, что пришла проголосовать», – отметила она.

В РКБ проходят лечение и бойцы специальной военной операции. С одним из военных сразу после голосования удалось пообщаться «Татар-информу».

«Свой выбор я уже сделал. Я военный и хочу, чтобы наши дети жили хорошо. Когда я сюда приезжаю, то забываюсь – у нас порядок и спокойствие. Но на передовой все не так происходит. Дети там уже много лет не видят ни спокойствия, ни доброты, ни улицы, ни света, живут в подвалах. Мы не хотим, чтобы такое было и с нашими детьми. Хотим, чтобы в нашей родной стране всегда был мир, спокойствие и самое главное – порядок», – рассказал он.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Вскоре с переносной урной для голосования сотрудники закрытого избирательного участка отправятся в травмоцентр, где проходят лечение и восстановление наши бойцы.

Всего в Татарстане работают 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.